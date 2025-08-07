TRADICIONS
Maials ja té a punt la festa major amb actes per a totes les edats
L’ajuntament de Maials ha presentat el cartell de la festa major de la localitat que se celebrarà del 14 al 18 d’agost amb activitats de tot tipus i per a tots els gustos i edats. L’inici es preveu el dijous 14 amb el pregó a càrrec del president de l’Associació de l’Empresa Familiar de Lleida, amb arrels a Maials i col·laborador de SEGRE, Marc Ceron. Aquesta primera jornada comptarà també amb inflables a les piscines i la primera de les nits a les penyes. Continuarà el divendres 15 amb la missa major, una escala en hi-fi i, tot seguit, vesprada de balls. Així mateix, el dissabte 16 hi ha programada una activitat de tir amb aire comprimit, l’espectacle infantil del grup Bitxicleta, un correbars amb la xaranga Bsumeta, havaneres amb Els Cremats i el xou de l’humorista Peyu. El diumenge 17 el programa ofereix sardanes, un sopar popular i nit de balls; mentre que el tancament de la festa major, el dilluns 18, inclourà una paella popular, la festa de l’escuma i el concert De película.