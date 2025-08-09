Augmenten els rescats en muntanya: la majoria es deuen a errors humans
La Guàrdia Civil ha atès 1.050 persones des de començament d’any i adverteix que el 99 % dels accidents són evitables
Entre gener i juliol d’aquest any, la Guàrdia Civil ha rescatat 1.050 persones en accidents de muntanya, senderisme, escalada i barranquisme, 87 de les quals ja havien mort. El nombre d’intervencions ha crescut un 6 % respecte al mateix període de 2024, amb més ferits (441) i més il·lesos (522). Segons el capità Fernando Rivero, portaveu del Servei de Muntanya, gairebé tots aquests incidents podrien haver-se evitat amb una correcta planificació, ja que el 99 % tenen el seu origen en errors humans. El perfil més habitual de la persona rescatada és un home (63,9 %), no federat (72,6 %) i amb entre 19 i 30 anys (22,5 %); un de cada quatre realitzava l’activitat en solitari.
El senderisme concentra la majoria de rescats, seguit del barranquisme i l’escalada i esquí de muntanya. Entre les causes, destaquen les entrepussades o caigudes al mateix nivell, problemes físics com cops de calor o esgotament i extraviaments. Rivero adverteix que la “falsa sensació de seguretat” que ofereixen els senders senyalitzats o la falta d’atenció a avisos per onades de calor incrementen els riscos.
Per prevenir accidents, la Guàrdia Civil aconsella planificar rutes amb atenció a la meteorologia, verificar aigua i cobertura, i portar equip adequat: pantalons llargs, telèfon carregat, menjar i aigua de reserva, xiulet, armilla d’alta visibilitat, manta tèrmica i bateria externa. Rivero lamenta que a Espanya no hi hagi el costum de contractar guies professionals, una pràctica que en altres països és habitual i que, assegura, “és una garantia de seguretat”.