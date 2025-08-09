INICIATIVES
Pep Plaza, pregoner de la Seu
L’humorista substituirà el grup Figa Flawas, que finalment ha declinat la invitació. L’acte oficial d’inici de la festa serà el 30 d’agost
L’actor i humorista Pep Plaza serà finalment l’encarregat de llegir el pregó de la festa major de la Seu en substitució del grup de música Figa Flawas, que era el protagonista anunciat inicialment pel consistori. L’alcalde, Joan Barrera, va explicar ahir que el fet que “el grup no és de la Seu ni té cap vinculació” amb el municipi “va generar crítiques a les xarxes socials i això ha fet que ells mateixos hagin desistit de la voluntat que tenien de fer el pregó”. Barrera va qualificar els fets de “lamentables, no pels Figa Flawas, sinó per totes les persones que moltes vegades es llancen a fer crítiques de tot allò relacionat amb l’ajuntament”. El pregó serà dissabte, dia 30 (20 h), des del balcó de l’ajuntament. Malgrat tot, el grup musical serà el cap de cartell dels concerts d’aquest any del recinte de les Casetes i actuarà el mateix dissabte a la nit. Barrera va explicar que l’equip de govern s’havia proposat de buscar “un pregó diferent al d’altres anys” amb un personatge “amb un perfil de showman, divertit i entretingut”. Els últims anys el van protagonitzar entitats emblemàtiques com els Geganters i Grallers, els Diables de l’Alt Urgell i el Club Cadí Canoë-Kayak. El grup de Junts per la Seu va explicar que “respectem l’aposta de l’equip de govern però no la compartim”, el pregó “ha de servir com a acte de reconeixement a persones o entitats de la Seu o amb alguna vinculació”.
El programa d’activitats previstes per a la festa major de la Seu, que se celebrarà del 29 d’agost al 2 de setembre, inclou prop d’un centenar de propostes també amb activitats prèvies com l’actuació d’Els Atrapasomnis (27 d’agost) i l’espectacle del Mag Lari (28 d’agost).
A part dels concerts a les Casetes, també hi haurà escenaris musicals a la plaça Catalunya, amb La Principal de la Bisbal, l’Orquestra Maravella i La Selvatana, i a la plaça de les Monges, per a activitats festives com sardanes, swing i karaoke. La pista polivalent acollirà quatre dies de Seu Trònic.