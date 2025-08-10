MERCAT
Castellbò reviu el seu passat càtar amb foc i artesania
Centenars de persones van acudir ahir a Castellbò per participar en la nova edició del Mercat Càtar i la Fira dels Bons Homes, animades per un programa cultural que aquest any s’ha concentrat en un sol dia. La jornada va incloure activitats per a tots els públics i un mercat artesanal amb una trentena de parades. Entre les activitats amb més públic van destacar les visites guiades pel nucli històric de Castellbò a càrrec de l’historiador local Carles Gascón i la guia Pilar Alaez. El grup Quart Cat va protagonitzar el recorregut inaugural del matí així com unes altres dos cercaviles itinerants pels carrers medievals. A la nit va tenir lloc una de les activitats més esperades del certamen de la mà del Grup de Diables de l’Alt Urgell, que van il·luminar tot el poble amb foc i pirotècnia.