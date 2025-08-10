METEOROLOGIA
Lleida ja arriba als 40 graus
Els termòmetres continuaran pujant fins demà i les nits són tropicals. La Paeria va activar ahir la Fase 2 del pla per prevenir-ne els efectes
La segona onada de calor d’aquest estiu va arribar ahir a Lleida i comarques amb màximes que ja superaven els 40 ºC en el cas de la capital del Segrià i municipis com Oliola, Tremp i Albesa. En el cas de Tàrrega, va arribar als 39,1 ºC,xifra rècord per a un mes d’agost en els últims 26 anys.
La Paeria de Lleida va activar ahir la Fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut en el municipi a causa de la probabilitat mitjana de superar els 40,3 ºC entre ahir, avui i demà, superant així el llindar de calor intensa. Algunes de les principals accions que comporta la Fase 2 són el seguiment preventiu d’usuaris vulnerables dels serveis d’atenció i teleassistència domiciliaris, així com l’obertura dels refugis climàtics i les piscines municipals, que continuen obertes fins a les 20.30.
La calor no només és present durant el dia, sinó que les nits també són càlides. El Servei Meteorològic de Catalunya va anunciar ahir que les mínimes assoliran entre ahir i avui valors tropicals –superiors als 20 ºC– en punts com Ponent, el Pirineu i el Prepirineu Occidental. A més, va confirmar que demà dilluns serà el dia més calorós, alhora que podran haver-hi xàfecs intensos al Pirineu i zones properes durant la jornada d’avui.
Per la seua banda, els Bombers de la Generalitat van activar ahir l’alerta per alt risc d’incendi en la Regió d’Emergències de Lleida. En concret, les comarques amb perill de focs forestals molt alt són la Noguera, i el sud del Segrià, les Garrigues i l’Urgell. El cos ha incrementat les dotacions i reforçat els seus grups i equips especialitzats. Paral·lelament, ha obert 5 parcs de bombers voluntaris per incrementar la cobertura a les zones més vulnerables.