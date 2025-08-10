FIRES
Trenta anys viatjant a l’edat mitjana a Guimerà
El Mercat Medieval de Guimerà dedica aquesta edició a l’escola del municipi, que celebra el seu centenari. 120 parades, mostres d’oficis i espectacles omplen els carrers aquest cap de setmana
Guimerà està fent un viatge a l’edat mitjana aquest cap de setmana amb el Mercat Medieval que aquest any celebra la trentena edició. Els carrers del nucli històric acullen una vintena de demostracions d’oficis tradicionals, més de 120 parades d’artesania i gastronomia, actuacions i cinc espectacles itinerants. El coordinador, Albert Riera va destacar que es tracta d’“una festa del poble que ens dona a conèixer i compta amb 250 voluntaris”. El certamen rememora el mercat setmanal de referència que es feia a Guimerà fa set segles. Com a novetat, s’han renovat els espectacles i la decoració amb escuts i banderes medievals.
Riera ha estat al capdavant del mercat durant vuit anys i ara li prendrà el relleu Marta Dalmau. En la inauguració, l’alcalde, Salvador Balcells, va voler agrair-li la feina feta. El Mercat Medieval va homenatjar l’escola de Guimerà, que celebra el seu centenari. L’exalumne Antoni Minguell, l’exprofessora Teresa Maria Ricard, l’actual mestra, Marta Bailac, i quatre alumnes van ser els pregoners. Bailac va fer una crida al poble i a l’ajuntament per continuar lluitant per preservar l’escola.
Els alumnes van presentar un joc de pistes que han elaborat perquè els turistes més petits coneguin Guimerà. El mercat continuarà avui amb espectacles, un castell de focs i concert de clausura.