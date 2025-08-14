Efectiu a casa: quants diners recomanen els bancs per a emergències
L’apagada elèctrica de l'abril va demostrar la vulnerabilitat dels sistemes de pagament digitals i la necessitat de mantenir reserves de diners físics
L'apagada elèctrica del 28 d’abril va posar de manifest la importància de disposar de diners en efectiu davant de situacions imprevistes. Aquest incident generalitzat va provocar que milers d’espanyols es trobessin sense possibilitat de realitzar pagaments electrònics, evidenciant una realitat, que molts experts bancaris porten temps assenyalant: la necessitat de mantenir una reserva de diners físics a casa per afrontar emergències en la nostra societat cada vegada més digitalitzada.
La interrupció del subministrament elèctric va deixar inoperatius tant terminals de pagament com caixers automàtics a nombrosos establiments, generant problemes significatius per a aquells ciutadans que depenen exclusivament de mitjans de pagament digitals. Encara que aproximadament el 40% de les transaccions comercials a Espanya es realitzen actualment mitjançant targetes bancàries, el fallo en els sistemes electrònics ha renovat el debat sobre la quantitat d’efectiu que els ciutadans haurien de tenir disponible per fer front a situacions excepcionals.
El portal Finanzas para Todos, una iniciativa a la qual dona suport la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el Banc d’Espanya i el Ministeri d’Economia, Comerç i Empreses, recomana encaridament disposar d’un fons d’emergència accessible.
Quants diners en efectiu convé tenir a casa?
La quantitat de diners en metàl·lic que es recomana tenir a casa per a situacions d’emergència varia considerablement segons les circumstàncies personals de cada individu o família. Entre els factors determinants que s’han de considerar destaquen:
- Els ingressos familiars: Famílies amb més ingressos solen necessitar un fons més ampli per mantenir el seu nivell de vida en cas d’emergència, encara que també disposen de més capacitat per reconstituir-lo.
- La mida del nucli familiar: A més nombre de membres en la unitat familiar, major serà la quantitat necessària per cobrir les necessitats bàsiques durant un període de dificultat.
- Situació laboral i estabilitat: Aquelles persones amb llocs de treball temporals o inestables haurien de preveure un fons més substancial que els qui gaudeixen de més seguretat laboral.
- Alternatives disponibles: L’existència d’altres fonts de suport econòmic, com familiars propers o actius fàcilment liquidables, pot reduir la necessitat d’efectiu immediat.
El fons d’emergència: més enllà de l’efectiu
Els experts financers distingeixen entre els diners en efectiu que convé tenir a casa i el concepte més ampli de fons d’emergència. Mentre que a casa es recomana mantenir una quantitat limitada per motius de seguretat (suficient per afrontar necessitats bàsiques durant diversos dies), el fons d’emergència complet hauria de ser més substancial.
La majoria dels assessors financers recomanen que aquest fons total equivalgui a entre tres i sis mesos de despeses habituals. Tanmateix, només una petita part s’hauria de mantenir en efectiu a casa, suficient per cobrir aproximadament una setmana de despeses essencials com a alimentació, medicaments i transport.
La resta del fons d’emergència s’hauria de mantenir en instruments financers d’alta liquiditat i baix risc, com comptes d’estalvis, dipòsits a la vista o fons monetaris, que permetin accedir als diners amb rapidesa però ofereixin, més seguretat per tenir-lo físicament al domicili.
L’efectiu com a alternativa segura en situacions excepcionals
La recent apagada ha demostrat que, malgrat la creixent digitalització de l’economia, els diners en efectiu continuen exercint un paper fonamental com a xarxa de seguretat en situacions excepcionals. Durant les hores que va durar el tall elèctric, nombrosos comerços només van poder atendre clients que disposaven d’efectiu, mentre que els qui depenien exclusivament de mitjans de pagament electrònics es van trobar amb serioses dificultats.
Aquesta situació ha estat especialment reveladora per a les generacions més joves, habituades a realitzar pràcticament totes les seues transaccions mitjançant aplicacions mòbils o targetes contactless. Al contrari, les persones majors de 55 anys, que segons els estudis prefereixen l’ús de l’efectiu, es van trobar més ben preparades per afrontar aquesta contingència.
La seguretat de l’efectiu a casa
En decidir mantenir una quantitat rellevant de diners en efectiu a casa, és fonamental considerar aspectes relacionats amb la seguretat. Els experts recomanen no comentar amb tercers l’existència d’aquestes reserves i utilitzar llocs segurs per guardar-los com caixes fortes ancorades o amagatalls no evidents.
Així mateix, és aconsellable distribuir l’efectiu en diferents denominacions, prioritzant bitllets de valor mitjà (20€ i 50€) que resulten més pràctics per a transaccions quotidianes que els de 100€ o 200€, que poden generar dificultats per obtenir canvi en situacions d’emergència.
L’apagada de dilluns passat ha servit com un exercici pràctic de preparació davant d’emergències que ha portat a molts de ciutadans i experts a reconsiderar els seus hàbits financers, recordant la importància de mantenir un equilibri prudent entre la comoditat dels pagaments digitals i la seguretat que proporciona disposar de certa quantitat de diners en efectiu per afrontar situacions imprevistes.