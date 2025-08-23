La 40a edició de la Festa de la Cassola de Pagès de Sidamon reuneix 450 assistents
A Sidamon continuen les activitats festives entre les quals destaca la Festa de la Cassola de Pagès, que aquest any ha complert 40 anys i que ahir va reunir 450 assistents que van gaudir d’aquest plat al local del Ball. Aquest sopar era una de les activitats destacades de la festa major que s’ha consolidat com a símbol d’identitat local. A continuació, la programació incloïa un ball amb música de Duet Cocktail i després estava previst el concert del grup La Divand i festa disco amb DJ Jorlin.