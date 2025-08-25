MÚSICA
La Granadella, a ritme de Roger Mas
El cantautor de Solsona juntament amb la Cobla Sant Jordi tanquen el festival de música popular i tradicional catalana. En una jornada també amb sardanes i bastoners
El cantautor de Solsona Roger Mas va posar ahir el colofó a la 32 edició del Festival de la Granadella de música popular i tradicional catalana omplint el Pla de la Vila d’aquesta localitat de les Garrigues, en la presentació del seu nou projecte musical juntament amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. Després d’una primera col·laboració fa una dotzena d’anys que es va saldar amb èxit de concerts i un treball discogràfic, Roger Mas ha tornat a compartir el seu singular repertori amb una de les cobles més sòlides i de més projecció a Catalunya per a una segona entrega de cançons que va fer gaudir de valent el públic. En el marc de la seua actual gira de presentació d’aquest Volum 2, Mas repassa temes en llengua italiana, francesa, sèrbia, castellana, occitana i catalana, així com algunes peces inèdites i noves versions de cançons emblemàtiques de la discografia de l’artista.
Es preveia que la jornada dominical arranqués amb concursos de bitlles per a adults i per a nens; la 21 edició de la Trobada de Puntaires i una ballada de sardanes, amenitzada amb la música de la Cobla Jovenívola de Agramunt. A la tarda, abans del concert final, també hi havia prevista una exhibició de ball de bastons, a càrrec dels Bastoners del Pla de l’Aigua de Lleida.