MÚSICA
Concert de Miki Núñez a Tàrrega per celebrar els deu anys de Lo Closcamoll
El dissabte 27 de setembre a les piscines
Lo Closcamoll, el festival de música familiar de Ponent, celebra aquest 2025 el desè aniversari i per commemorar aquesta efemèride organitza un concert especial amb Miki Núñez el dissabte 27 de setembre, a partir de les 18.00 hores, a les piscines de Tàrrega, organitzat per l’associació Agrat, impulsora del festival, amb la col·laboració de l’ajuntament. Carme Alaminos, de la comissió d’Agrat, va explicar que “volíem fer una picada d’ullet a aquells nens i nenes que van venir a les primeres edicions del festival i que ara ja són gairebé adolescents oferint-los un concert especial adaptat als seus gustos i a la seua etapa vital”. El concert de Miki Núñez espera 1.500 espectadors i es completarà amb l’actuació de DJ Trapella. En referència a la ubicació, Alaminos va destacar que “és una proposta que ens va fer l’ajuntament i ens va encaixar molt bé perquè és també una manera de tancar l’estiu en un recinte diferent”. Alaminos va animar les famílies a assistir al concert perquè “Miki Núñez no ve habitualment a les Terres de Lleida”.
Per la seua part, la regidora de Cultura, Laura Tejero, va dir que “pensem que és una iniciativa molt interessant ja que es tracta d’una data especial”.
A part de les actuacions musicals, hi haurà food trucks, un espai de firmes i fotos amb els grups i altres sorpreses. Com en les últimes edicions de Lo Closcamoll, el concert serà inclusiu i accessible a persones amb mobilitat reduïda i s’habilitarà un suport per a persones amb diversitat auditiva gràcies a EnBucle i el suport de l’ajuntament, alhora que s’han creat adaptacions per a persones amb diversitat cognitiva.
Les entrades es poden adquirir a la pàgina web www.closcamollfestival.cat i ara tenen un cost de 15 euros per a majors de 6 anys i de 4 euros de 0 a 6 anys.