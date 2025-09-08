L’electrodomèstic d’ús habitual que tots tenim i que consumeix tanta energia com 65 frigorífics encesos alhora
El seu alt consum durant l’ús i la despesa fantasma en mode d’espera el converteixen en un element clau del consum energètic domèstic
Els forns elèctrics s’han convertit en un element indispensable a les cuines, però pocs usuaris són conscients de l’elevat consum energètic que representen. Segons revelen estudis recents, un forn elèctric en funcionament pot arribar a consumir tanta energia com 65 frigorífics encesos alhora, la qual cosa suposa un impacte significatiu a la factura elèctrica mensual.
Les dades són contundents: un forn elèctric estàndard presenta una potència que oscil·la entre el 2.000 i 5.000 watts, la qual cosa pot traduir-se en un consum mensual aproximat de 40 a 90 kilowatts hora (kWh), depenent de la freqüència i durada del seu ús. En comparació, un frigorífic convencional sol funcionar amb una potència nominal d’entre 300 i 800 watts. Aquesta diferència tan notable es deu principalment a la necessitat que té el forn de generar i mantenir altes temperatures, mentre que el frigorífic simplement estabilitza el fred al seu interior.
Una investigació duta a terme en 100 llars franceses, els resultats del qual són extrapolables a Espanya per la similitud d’hàbits de consum, va demostrar que un forn elèctric pot assolir un consum anual de 224 kWh. Aquesta xifra rarament s’observa en altres electrodomèstics d’ús diari. Evidentment, aquests valors varien segons la mida, model i temps d’utilització: a més potència i temps de funcionament, major serà el consum energètic registrat.
El consum fantasma dels forns elèctrics
Un aspecte que sorprèn molts consumidors és que determinats models de forns elèctrics continuen consumint electricitat fins i tot quan aparentment estan apagats. En realitat, romanen en manera d’espera o "standby", mantenint actius elements com el rellotge digital o el tauler de control. Un estudi realitzat en habitatges de Califòrnia va mesurar un consum mitjà en espera d’aproximadament 67 watts per casa, el que representa entre un 5% i un 26% del consum energètic anual total.
Aquesta realitat afecta directament la butxaca dels consumidors espanyols, especialment en un context de preus energètics elevats com l’actual. Mantenir electrodomèstics connectats sense utilitzar-los pot incrementar significativament la factura elèctrica, una despesa que moltes famílies no tenen en compte quan analitzen el seu consum energètic domèstic.
Estratègies per reduir el consum energètic en cuinar
Afortunadament, existeixen diverses tècniques que permeten continuar gaudint dels avantatges d’un forn elèctric sense que la factura es dispari. Els experts en eficiència energètica recomanen optimitzar els cicles de cocció, aprofitant un mateix preescalfament per preparar diversos plats simultàniament, la qual cosa redueix considerablement el consum total.
Una altra recomanació pràctica consisteix a apagar el forn uns minuts abans que finalitzi el temps de cocció programat. La calor residual completarà el procés sense consumir energia addicional. Així mateix, és fonamental evitar obrir la porta del forn amb freqüència durant el seu funcionament, ja que cada obertura provoca una pèrdua de calor que obliga a l’aparell a incrementar el seu consum per recuperar la temperatura desitjada.
Per a aquells models que mantenen un consum en mode d’espera, la solució més efectiva és desconnectar-los completament després del seu ús. Aquesta simple acció pot suposar un estalvi notable al llarg de l’any, especialment en cases on el forn no s’utilitza diàriament.
Què és un forn elèctric i com funciona?
El forn elèctric és un electrodomèstic dissenyat per cuinar aliments mitjançant la calor generada per resistències elèctriques. A diferència dels forns de gas, aquests aparells transformen l’energia elèctrica en calor a través d’elements calefactors situats a la part superior i inferior de la cavitat. Els models més avançats incorporen sistemes de convecció que distribueixen la calor de manera uniforme mitjançant ventiladors, millorant l’eficiència en la cocció.
El seu funcionament es basa en l’efecte Joule, pel qual el corrent elèctric que travessa un conductor genera calor. Les resistències s’escalfen fins assolir temperatures que poden superar els 250°C, creant un ambient tèrmic controlat ideal per enfornar, rostir o gratinar aliments. La majoria de forns elèctrics moderns compten amb termòstats digitals que permeten regular amb precisió la temperatura i programar temps de cocció específics.
Quina és la vida útil mitjana d’un forn elèctric?
La durabilitat d’un forn elèctric és un factor rellevant a considerar quan analitzem el seu impacte econòmic a llarg termini. Segons dades del sector, aquests electrodomèstics tenen una vida útil mitja d’entre 10 i 15 anys, depenent de la qualitat del model i el manteniment que rebi. Els fabricants líders al mercat espanyol solen oferir garanties de 2 a 5 anys, la qual cosa reflecteix la confiança en la durabilitat dels seus productes.
El manteniment adequat pot prolongar significativament la vida de l’aparell. Això inclou la neteja regular de les resistències i l’interior de la cavitat, així com evitar sobreescalfaments innecessaris. Els experts recomanen realitzar revisions periòdiques de les juntes de la porta, el deteriorament de la qual pot provocar fugues de calor i més consum energètic.
Com triar un forn elèctric eficient?
A l’hora d’adquirir un nou forn elèctric, l’eficiència energètica ha de ser un criteri prioritari. A Espanya, tots els electrodomèstics estan obligats a mostrar la seua classificació energètica mitjançant l’etiquetatge europeu, que va des de la A+++ (màxima eficiència) fins la D (menor eficiència). Els models amb millor qualificació poden suposar un estalvi de fins un 30% en el consum elèctric respecte a les categories inferiors.
Altres aspectes a valorar són la capacitat d’aïllament tèrmic, la presència de sistemes de convecció i la incorporació de programes específics que optimitzin el consum segons el tipus d’aliment. Els forns amb funcions de neteja pirolítica, encara que pràctics, solen requerir un elevat consum energètic durant aquest procés, factor que s’ha de considerar en el càlcul global d’eficiència.