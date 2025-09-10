Com connectar el mòbil al WiFi sense tenir la contrasenya: és molt fàcil i ràpid
Els mètodes més senzills per no quedar-se mai sense connexió
En la societat hiperconnectada d’avui dia, quedar-se sense accés a Internet pot resultar un veritable problema per a qualsevol usuari. La connexió a la xarxa s’ha convertit en un servei bàsic imprescindible, ja sigui per teletreballar, estudiar a distància o simplement mantenir-se en contacte amb familiars i amics a través de les múltiples plataformes digitals disponibles actualment.
Quan ens trobem en un lloc amb xarxa WiFi disponible però desconeixem la contrasenya, la situació pot tornar-se frustrant. Tanmateix, existeixen alternatives eficaces que no requereixen introduir cap clau i que permeten establir la connexió en qüestió de segons. Aquests mètodes, cada vegada més estesos entre els usuaris espanyols, aprofiten característiques integrades a la majoria dels routers moderns.
Els dos sistemes principals per connectar-se sense contrasenya són l’escaneig del codi QR del router i la utilització del botó WPS. Ambdues opcions han guanyat popularitat a Espanya durant els últims anys a causa de la seua senzillesa i eficàcia, especialment en entorns domèstics i professionals on es comparteix freqüentment la connexió amb visitants.
Connexió mitjançant codi QR: solució instantània
La majoria dels routers actuals incorporen un codi QR imprès a la seua carcassa que conté tota la informació necessària per establir la connexió. Aquest codi emmagatzema tant el nom de la xarxa (SSID) com la contrasenya d’accés, permetent connectar-se sense necessitat d’introduir manualment cap dada.
El procediment és extremadament senzill i ràpid:
1. Localitza el codi QR en el router o mòdem. Normalment es troba a la part inferior o posterior del dispositiu, encara que alguns models més recents el mostren en la part frontal per facilitar el seu accés.
2. Obre la càmera del mòbil i enfoca el codi. No és necessari fer una fotografia, simplement mantén el codi dins de l’enquadrament.
3. El sistema mostrarà automàticament una notificació. Prem sobre ella per establir la connexió sense introduir cap tipus de clau.
Aquest mètode resulta ideal quan ens trobem a casa d’amics, en oficines o en espais públics on el router és accessible. El gran avantatge és que no requereix instal·lar aplicacions addicionals ni realitzar configuracions complexes, ja que la funcionalitat de lectura de codis QR ve integrada a la càmera de pràcticament tots els smartphones comercialitzats en els últims anys.
El botó WPS: alternativa eficaç i segura
El segon mètode disponible és la utilització del sistema WPS (WiFi Protected Setup), una funció incorporada en la majoria de routers des de fa més d’una dècada. Aquest sistema permet establir una connexió segura sense necessitat de conèixer la contrasenya, simplement prement un botó físic en el router.
El procés per connectar-se mitjançant WPS és el següent:
1. Accedeix als ajustaments del teu mòbil i localitza la secció dedicada a les connexions WiFi.
2. Busca l’opció "Ajustaments avançats" o "Més opcions" dins del menú WiFi.
3. Selecciona la funció "Botó WPS" o "Connexió WPS" segons la denominació que utilitzi el teu dispositiu.
4. Prem el botó físic WPS en el router. Aquest sol estar identificat amb el logotip característic de WPS o amb les sigles corresponents.
5. Espera uns segons mentre ambdós dispositius estableixen la connexió automàticament.
Aquesta alternativa resulta especialment útil en entorns domèstics o d’oficina on es té accés físic al router. Tanmateix, convé tenir en compte que alguns administradors de xarxa desactiven aquesta funció per motius de seguretat, especialment en xarxes empresarials o institucionals.
Consideracions importants sobre aquests mètodes
Encara que ambdues tècniques ofereixen una solució pràctica al problema de connectar-se sense conèixer la contrasenya, existeixen certes limitacions que convé tenir presents:
- Si el codi QR del router es va generar abans d’una modificació manual de la contrasenya, la informació continguda no estarà actualitzada i el mètode no funcionarà correctament.
- La funció WPS pot estar deshabilitada en determinats routers com a mesura de seguretat, especialment després de les actualitzacions de microprogramari realitzades pels fabricants durant 2024 i principis de 2025.
- Ambdós sistemes requereixen accés físic al router, la qual cosa limita la seua utilitat en xarxes públiques com les d’aeroports, centres comercials o establiments hotelers.
- En xarxes gestionades per administradors professionals, aquestes funcions solen estar restringides per mantenir el control sobre els dispositius connectats.
Quines alternatives existeixen si aquests mètodes no funcionen?
En cas que cap d’aquestes tècniques no resulti efectiva, existeixen altres opcions per connectar-se a una xarxa WiFi sense conèixer la contrasenya, encara que amb certes limitacions:
- Compartir connexió mitjançant NFC: alguns dispositius Android permeten compartir les dades de connexió atansant físicament dos telèfons compatible amb aquesta tecnologia.
- Aplicacions específiques dels fabricants: marques com Samsung o Xiaomi ofereixen les seues pròpies solucions per compartir accés WiFi entre dispositius de la mateixa marca sense revelar la contrasenya.
- Sistemes de convidats: molts routers moderns permeten crear xarxes secundàries per a convidats amb mètodes d’accés simplificats, encara que aquestes solen tenir limitacions quant a velocitat i accés a recursos compartits.
Aquestes alternatives representen opcions viables quan els mètodes principals no estan disponibles, encara que generalment requereixen configuració prèvia o funcionalitats específiques del hardware utilitzat.
Funcionen aquests mètodes amb totes les versions de WiFi?
Una qüestió rellevant per als usuaris és la compatibilitat d’aquestes tècniques amb els diferents estàndards WiFi. En general, tant el sistema de codi QR com el botó WPS funcionen amb totes les versions actuals de WiFi, incloent WiFi 5 (802.11ac), WiFi 6 (802.11ax) i el recent WiFi 6E, que va començar a implementar-se massivament a Espanya durant 2024.
No obstant, els routers més antics podrien no incorporar el codi QR, encara que la majoria dels fabricats en els últims cinc anys sí l’inclouen. Quant al WPS, aquesta funcionalitat és present fins i tot en equips relativament antics, si bé podria estar deshabilitada per defecte en alguns models per consideracions de seguretat.
Amb aquests mètodes, connectar-se a xarxes WiFi sense conèixer la contrasenya resulta una tasca senzilla i ràpida, sempre que es compleixin les condicions necessàries. Són solucions pràctiques que faciliten enormement l’accés a Internet en situacions quotidianes, evitant la necessitat de memoritzar o anotar contrasenyes complexes.