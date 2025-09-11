SEGRE

Cuina d’aprofitament de la mà de Gonzalo Ferreruela

Un moment del curs impartit pel xef.

El xef Gonzalo Ferreruela, del restaurant Ferreruela Cuina de la Terra, va tancar ahir el cicle de tallers de Cuina d’Aprofitament organitzat pel Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida i la Fundació Jericó a l’Espai Sunka de Plusfresc. Gonzalo Ferreruela va presentar una bruschetta al pomodoro o, com ell va voler reanomenar-lo, “un pa amb tomata italià”, coca de recapte de samfaina i llonganissa i tarrines de cremós de fruita variada amb galetes torrades.

