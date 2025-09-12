Així serà el nou sistema de pensions a Espanya a partir de 2026
El nou model busca fer el sistema més just i sostenible per a les pròximes dècades
A partir del proper any, els treballadors espanyols que es jubilin tindran a la seua disposició un sistema de pensions renovat que els oferirà una elecció determinant per calcular la seua prestació. Podran optar entre el mètode actual, basat en els últims 25 anys de cotització, o un de nou que amplia el període de càlcul a 29 anys permetent excloure els dos exercicis amb les bases més baixes. Aquest canvi, establert en el Reial Decret-llei 2/2023, constitueix el nucli d’una de les reformes més significatives en matèria de pensions de les últimes dècades a Espanya.
La implementació d’aquest nou sistema no serà immediata, sinó que es desenvoluparà de forma progressiva durant un període de 12 anys, fins 2037. D’aquesta manera, es garanteix que cada pensionista pugui seleccionar l’opció que més el beneficiï segons el seu historial laboral i contributiu. Aquesta flexibilitat representa un avanç important respecte al sistema anterior, que aplicava un criteri únic independentment de les circumstàncies particulars del treballador.
La fórmula vigent, que continuarà disponible com a opció, calcula la base reguladora sumant les bases de cotització dels últims 25 anys (300 mesos), actualitzades segons l’IPC, i dividint el resultat entre 350. Per la seua part, la nova alternativa, dissenyada per oferir més equitat, amplia el període de càlcul a 29 anys, considerant les bases de cotització dels últims 304 mesos, descartant les 24 corresponents als dos anys més desfavorables, i dividint la suma resultant entre 352,33.
Com funciona el nou sistema dual de càlcul de pensions?
El nou mètode de càlcul beneficiarà especialment els qui han tingut trajectòries laborals irregulars, amb episodis d’atur o baixos salaris, en permetre’ls eliminar els períodes que més penalitzarien la seua pensió. Aquesta mesura suposa un reconeixement a les carreres professionals no lineals, cada vegada més freqüents en el mercat laboral actual, caracteritzat per una volatilitat més gran i flexibilitat.
"Aquest sistema dual representa un avenç significatiu en la personalització de les pensions", expliquen fonts del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. "Cada treballador podrà triar la fórmula que millor s’adapti al seu historial laboral, la qual cosa redundarà en prestacions més justes i adequades a les circumstàncies individuals."
Paral·lelament, continua el calendari d’augment de l’edat legal de jubilació. El 2026, s’exigiran 66 anys i 10 mesos per accedir a la jubilació ordinària als qui no acreditin almenys 38 anys i 3 mesos de cotització. Aquest procés culminarà el 2027, fixant l’edat legal en 67 anys per als qui no superin els 38 anys i 6 mesos d’aportacions.
Mesures addicionals que entraran en vigor el 2026
A més del nou sistema dual, el 2026 continuarà el desenvolupament progressiu d’altres mesures clau de la reforma de pensions:
La base màxima de cotització continuarà incrementant-se segons l’IPC més un 1,2% addicional, mentre que les pensions màximes es revaloritzaran amb la inflació més un complement del 0,115% acumulatiu anual. Aquesta mesura busca equilibrar la relació entre les cotitzacions més altes i les prestacions corresponents.
S’aplicarà una quota de solidaritat de l’1% sobre la part del salari que superi la base màxima, un percentatge que anirà augmentant gradualment en els propers anys. Aquest mecanisme pretén reforçar la sostenibilitat del sistema mitjançant una contribució addicional dels salaris més elevats.
El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) continuarà la seua implementació com una aportació extra que anirà creixent anualment per nodrir el Fons de Reserva, garantint la sostenibilitat del sistema sense retallar les pensions inicials. Aquesta mesura és fonamental per fer front al desafiament demogràfic que suposa el progressiu envelliment de la població espanyola.
Rècord històric de pensionistes a Espanya
El nombre de pensionistes de jubilació a Espanya ha assolit una xifra històrica, superant per primera vegada la barrera dels 10 milions de persones, segons les últimes dades publicades per la Seguretat Social el 2025. L’import mitjà de la nova jubilació se situa en 1.425 euros mensuals, també en màxims històrics.
Tanmateix, persisteix una bretxa de gènere significativa: la pensió mitjana dels homes (1.618 euros) supera en més de 300 euros la de les dones (1.150 euros), una diferència que evidencia les desigualtats laborals i de cotització acumulades al llarg de dècades. Aquesta disparitat és un dels grans reptes pendents del sistema de pensions espanyol.