TECNOLOGIA
Albània nomena una IA com a ministra contra la corrupció
El primer ministre d’Albània, Edi Rama, va anunciar dijous que un dels ministres que iniciaran el seu quart mandat serà una intel·ligència artificial (IA) anomenada Diella, que serà la responsable de la contractació pública de l’Estat. “Diella comptarà amb una estructura adaptada i un mandat especial per enderrocar les pors, les barreres i l’estretor de l’administració,” va assegurar Rama, que va destacar l’“esforç” per “augmentar la transparència” en el sector públic.
D’aquesta manera, Albània es converteix al primer país a nomenar una IA com a ministra, amb el principal objectiu d’“acabar amb la corrupció”, després d’ocupar el lloc 80 de 180 en un índex de corrupció de Transparència Internacional l’any passat.
Des del seu llançament, el Govern ha presentat Diella com una dona vestida amb el vestit tradicional albanès.
Crítiques de l’oposició
Per la seua part, el líder de l’oposició, Gazment Bardhi, va titllar la decisió de Rama d’“inconstitucional” i de “ridícula”.
“Contradiu articles de la Constitució que reflecteixen que un ministre ha de tenir ciutadania albanesa, més de 18 anys i ser mentalment capaç”, va manifestar.