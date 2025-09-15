RTVE planteja retirar Espanya del Festival d’Eurovisió 2026 si hi participa Israel
El president de RTVE proposarà al Consell d’Administració la retirada del certamen, una mesura recolzada per diversos ministres i per altres països europeus
El president de RTVE, José Pablo López, proposarà aquest dimarts al Consell d’Administració de la Corporació pública la retirada d’Espanya al Festival d’Eurovisió si Israel participa en la pròxima edició del concurs.
Així ho ha avançat el programa 'Directo al Grano' de TVE. D’aprovar-se l’esmentada proposta, Espanya es convertiria al cinquè país en confirmar la seua retirada d’Eurovisió en el cas de la participació d’Israel després dels Països Baixos, Eslovènia, Islàndia i Irlanda.
El Consell d’Administració de RTVE es reunirà aquest dimarts a les 9.30 hores enmig del debat sobre la participació de la Corporació pública al pròxim Festival d’Eurovisió 2026 en cas que Israel continuï admès en el concurs.
Fonts de l’òrgan de govern consultades per Europa Press han destacat que en el Consell d’Administració hi ha "majoria" dels qui no veuen "oportú" que Israel participi en el certamen com a conseqüència de la seua ofensiva militar en Gaza.
Entre les veus que ja s’han posicionat obertament en contra de la presència de RTVE es troba la del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha assegurat que el "preocupa" i li "ocupa" la presència d’Israel al Festival d’Eurovisió el 2026. "Hem d’aconseguir que Israel no participi en la pròxima edició d’Eurovisió", ha defensat.
Urtasun s’ha expressat així en una entrevista RNE, recollida per Europa Press, després de les protestes propalestines que van provocar aquest diumenge la cancel·lació de l’última etapa de l’edició de 2025 amb final en el centre de Madrid.
El titular de la cartera de Cultura ha advocat perquè els esdeveniments culturals i esportius "no blanquegin el genocidi". "He estat molt clar al llarg d’aquesta última setmana al voltant d’aquesta qüestió i també crec, d’una manera molt clara, que igual que ja ho han fet Irlanda, Eslovènia, Islàndia i també els Països Baixos, si no aconseguim expulsar a Israel, Espanya no ha de participar", ha insistit.
Para Ernest Urtasun, els ciutadans mobilitzats aquest diumenge a Madrid van enviar un "gran missatge": "Que no tolerem ja, com a espanyols, que els esdeveniments culturals i esportius serveixin per blanquejar el que, probablement, és l’atrocitat més gran que s’ha vist al món al segle XXI".
També el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, considera que "no hi ha les condicions" perquè Israel participi "amb normalitat" en esdeveniments com el Festival d’Eurovisió mentre continuï l’ofensiva bèl·lica en Gaza.
"Tard o d’hora, i sens dubte per a la pròxima edició, alguna cosa caldrà fer", ha indicat aquest dilluns el ministre en un esmorzar informatiu d’Europa Press, en ser preguntat sobre la presència d’Israel en la pròxima edició del concurs europeu i si Espanya hauria de participar en cas que el país continuï admès.
Firmes per a l’expulsió d’Israel
Per la seua part, Sumar ha llançat una recollida de firmes per reclamar l’expulsió d’Israel de la pròxima edició del festival d’Eurovisió, del qual ja ha recopilat uns 5.000 suports ciutadans, i ha defensat que Espanya no participi de l’esdeveniment si s’autoritza la presència del país hebreu.
"Si Israel va a Eurovisió, Espanya no ha d’estar en aquest esdeveniment. No serem còmplices de com es continua blanquejant un genocidi retransmès en directe a ple segle XXI", ha afirmat en roda de premsa la coordinadora general de Moviment Sumar, Lara Hernández, que ha dit que en aquesta estratègia estan en plena sintonia amb el titular de Cultura.
Amb aquesta recollida de firmes per instar al veto d’Israel en el certamen musical, Sumar vol mostrar amb "nombres i xifres" el suport de tota la ciutadania espanyola al poble palestí, davant del genocidi que, segons el seu parer, es perpetra en Gaza.
Quatre cadenes europees, en contra
Divendres passat la cadena pública televisiva dels Països Baixos, AVROTROS, se sumava a les d’Eslovènia, Islàndia i Irlanda, condicionant la seua presència al Festival d’Eurovisió a la participació d’Israel. A Espanya, RTVE fins i tot no ha pres cap decisió.
Des del mes de juny passat, la directora de Producció de Continguts de RTVE, Ana María Bordas, és la presidenta del Grup de Referència de la Unió Europea de Radiodifusió (UER), el màxim òrgan de supervisió i de presa de decisions del certamen musical.
Durant la passada edició del festival, el president de RTVE, José Pablo López, ja va defensar obrir una reflexió conjunta sobre la participació de la televisió pública d’Israel en el concurs. "Crec que no es pot viure d’esquena a la realitat i pensar que el Festival d’Eurovisió no té una dimensió política", va dir en seu parlamentària.
"La neutralitat en aquest cas no ha d’associar-se a l’equidistància i molt menys a la indiferència, mai quan es tracti de denunciar, com és en aquest cas, una agressió com la que s’està produint en Gaza", va subratllar López.
RTVE va emetre, abans de l’inici de la final del Festival d’Eurovisió 2025, un vídeo amb un missatge en el que proclamava: "Davant els drets humans, el silenci no és una opció. Pau i justícia per a Palestina".