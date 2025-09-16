Les plantes perennes que has de plantar el setembre per tenir un jardí espectacular a la primavera
Els experts en jardineria recomanen aprofitar aquest mes ideal per a la plantació d’espècies que oferiran color i vitalitat a la primavera del 2026
El setembre és el mes idoni per plantar espècies perennes en jardins de tot Espanya, segons afirmen els especialistes del sector. Els jardiners professionals ja estan preparant el terreny per a disfrutar d’espectaculars floracions primaverals el 2026, aprofitant les condicions ideals que ofereix aquest novè mes de l’any. Mike Carthew, expert de Garden Footprint, explica que "el setembre és un dels millors mesos per a plantar perennes: el terra manté la calor de l’estiu, la humitat comença a recuperar-se i les arrels arrelen ràpidament abans de l’hivern".
Els avantatges de realitzar aquestes plantacions ara són nombrosos. Com assenyala Carthew, "per a la pròxima primavera tindreu un jardí que semblarà natural però curull de color". Entre les espècies més recomanades per a aquest període destaquen els eléboros, prímules i pulmonarias, que comencen a florir a finals de l’hivern, seguits pels geranis resistents i els geum, que proporcionen una excel·lent cobertura del terra i ajuden a controlar les males herbes sense gairebé manteniment. Els experts també recomanen els epimedium pel seu fullatge perenne i dens, així com l’Erysimum 'Bowles’s Mauve' per a zones assolellades, que ofereix mesos de floració amb mínimes cures.
Encara que la jardineria tardoral pot resultar desafiadora per a alguns aficionats, seguir aquests consells professionals sobre les millors plantes perennes facilitarà considerablement la tasca. A més, els especialistes recorden la importància de recollir llavors de les plantes perennes com a pràctica sostenible que permetrà ampliar el jardí en temporades futures sense cost addicional.
Les millors plantes perennes per a plantar al setembre
L'el·lèbor destaca com una de les opcions més recomanades pels experts. Aquesta espècie ofereix un període de floració extraordinàriament llarg que s’estén durant tota la primavera. Les seues elegants flors en tons granat, blanc i fúcsia aporten un element d’interès visual al jardí durant el canvi estacional. Una característica particularment valuosa és la seua adaptabilitat a zones ombrejades, on altres plantes solen tenir dificultats per prosperar.
Les prímules constitueixen una altra excel·lent elecció per als qui desitgen afegir un toc d’alegria als seus espais enjardinats a la primavera. La seua versatilitat els permet adaptar-se a la majoria de tipus de terra, funcionant perfectament tant en parterres com en testos. La seua popularitat entre els jardiners espanyols ha augmentat considerablement en els últims anys a causa de la seua facilitat de cultiu i el seu espectacular resultat visual.
La pulmonària aporta un aspecte distintiu a qualsevol jardí primaveral amb les seues delicades flors. Es tracta d’un element bàsic ideal per a jardins d’estil rústic o campestre. Aquestes plantes prefereixen condicions d’ombra parcial o sol moderat per desenvolupar-se en tota la seua esplendor, la qual cosa les converteix en candidates perfectes per a zones del jardí que reben llum filtrada.
Espècies resistents i de baix manteniment
Els geranis són coneguts per les seues flors de colors vius i el seu aspecte impactant. Representen una addició fiable tant per a cistelles penjants com per a tanques de jardí. Per obtenir els millors resultats, aquestes plantes s’han d’ubicar en zones de ple sol, idealment espais que rebin aproximadament 6 hores diàries de llum solar directa. La seua resistència i facilitat de cultiu els converteixen en favorits per a jardiners principiants.
L’epimedium, també conegut com a barrenwort, pertany al grup de plantes perennes rizomatoses. Es caracteritza per les seues flors similars a aranyes que resulten especialment atractives per a abelles i altres pol·linitzadors, contribuint així a la biodiversitat del jardí. A més del seu valor ornamental, proporcionen una excel·lent cobertura del terra, afegint un delicat toc de color a qualsevol espai enjardinat mentre ajuden a prevenir l’erosió.
L’Erysimum 'Bowles’s Mauve' constitueix una opció excel·lent per als qui busquen plantes de baix manteniment. Es tracta d’una perenne arbustiva i de fulla perenne que tarda entre 2 i 5 anys a assolir la seua altura màxima d’aproximadament 75 centímetres. Les seues intenses flors color malva i les seues cridaneres fulles verd fosc la converteixen en un element destacat per a composicions primaverals. Els experts assenyalen que una correcta selecció d’aquestes plantes permetrà crear un tapís entrellaçat que requereix poc manteniment, ajuda a controlar les males herbes i recompensa el jardiner any rere any.
Beneficis de la plantació tardoral
La plantació d’espècies perennes durant el setembre ofereix avantatges significatius davant altres moments de l’any. Les condicions climàtiques d’aquest mes proporcionen un equilibri perfecte entre temperatura i humitat que afavoreix el desenvolupament radicular abans de l’arribada de l’hivern. Segons els experts, les plantes establertes en aquest període experimenten un menor estrès durant la seua adaptació i mostren un creixement més vigorós en la següent temporada.
A més del benefici directe per a les plantes, la jardineria tardoral contribueix a un millor aprofitament del temps i els recursos. En planificar i executar aquestes tasques ara, els jardiners poden distribuir millor la seua càrrega de treball anual, evitant la concentració d’activitats durant la primavera, quan solen acumular-se nombroses tasques de manteniment. Aquesta organització anticipada permet dedicar més atenció a cada planta i realitzar una planificació més detallada del disseny del jardí.
Quines cures requereixen les plantes perennes durant l’hivern?
Encara que les plantes perennes recomanades són generalment resistents, algunes cures bàsiques durant els mesos freds poden maximitzar la seua supervivència i posterior floració. És aconsellable aplicar una capa d’humus al voltant de les plantes acabades d’establir per protegir les arrels de les gelades severes, especialment en zones amb hiverns rigorosos. Aquest humus també ajuda a conservar la humitat i a enriquir gradualment el terra.
Els experts recomanen reduir el reg durant els mesos més freds, però sense deixar que el terra s’assequi per complet. En períodes prolongats sense precipitacions, un reg ocasional pot ser necessari per mantenir un nivell mínim d’humitat. Quant a la poda, la majoria d’aquestes plantes perennes no requereixen intervencions significatives durant l’hivern, sent preferible esperar fins finals de l’hivern o principis de primavera per eliminar parts danyades o mortes.
Com combinar aquestes plantes perennes en el disseny del jardí?
La combinació estratègica de diferents espècies perennes pot crear efectes visuals sorprenents i prolongar el període d’interès del jardí. Els dissenyadors paisatgistes suggereixen agrupar plantes amb períodes de floració complementaris per assegurar color continu al llarg de la temporada. Per exemple, els el·lèbors i pulmonàries que floreixen a finals de l’hivern poden complementar-se amb geranis i Erysimum que agafen el relleu en primavera i estiu.
Un altre aspecte a considerar és l’altura i l’hàbit de creixement de cada planta. Ubicar espècies més altes al fons dels parterres i les més baixes en la part davantera crea profunditat visual i permet apreciar millor cada exemplar. El contrast de textures i formes entre diferents perennes afegeix interès addicional al conjunt, fins i tot quan no estan en flor. Els experts recomanen també considerar el color del fullatge, no només el de les flors, per crear composicions harmonioses que mantinguin el seu atractiu durant tot l’any.