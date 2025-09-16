Ryanair fa una advertència als passatgers propietaris de maletes negres, grises o blaves
La companyia ha emès una sèrie de recomanacions als seus clients
Un veritable maldecap està afectant les companyies aèries i els seus passatgers a tots els aeroports del món. La proliferació de maletes de colors foscos està generant confusions i problemes en la recollida d’equipatges, fins el punt que Ryanair ha fet una advertència oficial als seus clients per prevenir possibles incidents.
Als aeroports espanyols i de tot el món, les maletes de color negre, blau marí i gris dominen els carrusels de recollida d’equipatge. Aquests tons sobris, que mai no passen de moda i són especialment populars entre els viatgers de negocis, tenen l’avantatge pràctic de dissimular millor la brutícia i el desgast. Tanmateix, aquesta popularitat està provocant un problema logístic significatiu que afecta tant passatgers com les mateixes companyies aèries.
El principal inconvenient rau que, sobre la cinta transportadora, totes les maletes fosques resulten pràcticament indistingibles entre si. Aquesta situació augmenta considerablement la probabilitat de confusions: un viatger cansat després d’un llarg vol pot fàcilment agafar per error l’equipatge d’un altre passatger, especialment si la maleta manca d’elements distintius com etiquetes, cintes o adhesius personalitzats. A més, els experts en seguretat aeroportuària adverteixen que aquests equipatges anònims són també els més susceptibles de ser objecte de furt.
L’advertència de Ryanair als seus passatgers
Davant d’aquesta problemàtica creixent, Ryanair ha decidit intervenir en l’assumpte llançant un comunicat directe als seus usuaris: "Faciliti la localització del seu equipatge facturat al carrusel, especialment si les seues maletes són negres, blau marí o grises (com el 99,9% de la població)".
L’aerolínia de baix cost, que transporta a milions de passatgers cada any per tot Europa, no s’ha limitat a assenyalar el problema, sinó que ha ofert també solucions pràctiques. Entre les seues recomanacions destaca l’elecció de colors més distintius per a l’equipatge, com a groc, rosa o violeta, que resulten molt més fàcils d’identificar entre la massa de maletes fosques. Alternativament, suggereixen "afegir una etiqueta d’equipatge acolorida o una cinta a la nansa per evitar confusions a l’arribada".
L’impacte de les maletes similars en l’operativa aeroportuària
Aquest problema no és merament anecdòtic. Segons dades del sector aeronàutic, cada dia es produeixen centenars d’incidències relacionades amb la confusió d’equipatges als principals aeroports espanyols. Aquestes situacions generen retards, reclamacions i un considerable malestar entre els passatgers afectats, a més de suposar un cost addicional per a les aerolínies que han de gestionar aquestes incidències.
Els especialistes en logística aeroportuària assenyalen que l’homogeneïtat en el disseny i color de les maletes complica notablement els processos d’identificació, fins i tot per als sistemes automatitzats. Malgrat els avanços tecnològics com les etiquetes RFID i els codis QR personalitzats, el factor humà continua sent determinant en la recollida d’equipatges, i és precisament allà on sorgeix la majoria de les confusions.
Alternatives per distingir l’equipatge
Davant de la recomanació de Ryanair, els experts en viatges suggereixen diverses solucions per als qui ja posseeixen maletes de colors foscos i no desitgen adquirir nous equipatges. Entre les opcions més pràctiques destaquen l’ús de fundes de maleta de colors cridaners, que es pot col·locar i retirar fàcilment; cintes o corretges de colors vius al voltant de l’equipatge; etiquetes personalitzades de gran mida; o fins i tot petits dispositius electrònics localitzadors que permeten rastrejar la ubicació exacta de la maleta mitjançant una aplicació mòbil.
Els fabricants d’equipatge, conscients d’aquesta problemàtica, han començat a ampliar els seus catàlegs amb dissenys més distintius i personalitzables. Marques reconegudes com Samsonite, American Tourister o Delsey estan elaborant col·leccions amb estampats únics i colors més atrevits que faciliten la identificació sense renunciar a l’elegància.