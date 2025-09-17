S'estrena 'La milla del vermut' de Lleida: 16 restaurants conjuguen gastronomia i música
Al carrer Sant Martí, el 20 de setembre, en el marc de les activitats de l'Obert del Centre Històric
El carrer Sant Martí de Lleida es transformarà aquest dissabte 20 de setembre de 2025 en un espai de celebració gastronòmica amb la primera edició de 'La milla del vermut', una iniciativa organitzada per Lleida Turisme que combinarà l'oferta culinària de 16 establiments amb concerts de garrotin en directe. L'esdeveniment, que s'emmarca dins les activitats de l'Obert del Centre Històric, es desenvoluparà des de les 11.30 h fins a les 17 h al llarg de tot l'eix del carrer, des de Prat de la Riba fins al Mercat del Pla.
Durant la presentació d'aquest dimecres, la regidora de Promoció de la Ciutat i la Cultura, Pilar Bosch, ha explicat que "l'essència de la primera Milla és reivindicar i reunir la gent al carrer Sant Martí a l'hora del vermut com a punt de trobada entre persones, tradició, gastronomia, espai de conversa i per compartir". La regidora ha agraït la col·laboració dels setze locals i restaurants participants i ha expressat el desig que "es facin seva aquesta acció que suma cultura i festa i que marida tradició, patrimoni i centre històric, perquè li vagin donant formes diferents milla rere milla".
Per la seva banda, la directora tècnica de Lleida Turisme, Mònica Terrado, ha destacat que aquesta iniciativa forma part de les accions pensades per a la dinamització del sector gastronòmic de Lleida, específicament al carrer Sant Martí, amb l'esperança que es consolidi en el calendari d'activitats de promoció turística de la ciutat.
Música en directe per acompanyar l'experiència gastronòmica
L'oferta gastronòmica estarà acompanyada per música en viu amb tres concerts simultanis de garrotin distribuïts en diferents escenaris al llarg del carrer. A les 12.00 h actuarà Colors de Rumba a l'escenari Església Orfeó/Sant Martí, a les 12.30 h serà el torn de "Los Carrinclons" a l'escenari Font dels Tritons/Sant Martí, i a les 13.00 h el grup La Violeta tancarà les actuacions a l'escenari Prat de la Riba/Sant Martí.
Pilar Bosch ha volgut subratllar que La milla del vermut reivindica la ciutat, i específicament el centre històric de Lleida, "com un espai de convivència, de memòria, de creació i iniciativa col·lectiva i, evidentment, de lleure". Un cop finalitzada l'activitat a les 17.00 h, el carrer Sant Martí continuarà amb les activitats previstes en la 16ena edició de l'Obert del Centre Històric.