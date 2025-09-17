HUMOR
‘The Office’, Mogdi i Empar Moliner participaran en Lo Memefest de Tàrrega
Tàrrega es convertirà en la capital de l’humor del 7 a l’11 d’octubre amb el setè Lo Memefest, el festival d’humor de Ponent, que tindrà com caps de cartell la popular sèrie The Office amb la projecció de tres capítols, l’humorista Mogdi amb el seu espectacle Quanta dignitat i Empar Moliner en un debat-vermut sobre humor i literatura. Organitzat per Agrat amb la col·laboració de l’ajuntament, Lo Memefest ha programat catorze activitats. També reivindicarà el paper de les caricatures amb una exposició en la qual es retrà homenatge pòstum a Xavier García. La Nit dels Monòlegs comptarà amb Ane Lindane, Josep Català, Indicatiu, Àlex Martínez Vidal, Bàrbara Martínez del Hoyo i Miquel Ramon amb Alba Segarra com a presentadora. Val a destacar l’espectacle de cabaret Divina de la mort de Facòf al Teatre Ateneu per a alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat sobre les violències estètiques, en una proposta conjunta amb Quàlia, Ocell de Foc Ponent i el Pla Educatiu d’Entorn que coincideix amb la celebració a Tàrrega de l’acte central del Dia Mundial de la Salut Mental. Lo Memefest posarà a la venda demà les entrades a la pàgina web www.agratickets.cat a través del Pack Memecenes i dilluns, les entrades individuals.