ASSOCIACIONS
Tot llest per a la 2a edició de ‘Barri a barri’ a Lleida
L’Associació Contra el Càncer a Lleida va presentar ahir a la seua seu la segona edició del cicle de conferències Barri a barri, una iniciativa destinada a atansar informació essencial sobre la prevenció i la cura de la salut de la ciutadania en un format proper i accessible. En aquesta ocasió, les temàtiques abordaran qüestions com l’alimentació saludable, la gestió emocional, la prevenció solar, així com altres hàbits com l’activitat física i la importància d’evitar el tabac i l’alcohol. Des de l’entitat, reivindiquen el pes de la prevenció i asseguren que es tracta d’“un projecte comunitari que uneix veïnat, professionals i institucions per fer de la salut una responsabilitat compartida”.
L’any passat, fins a set barris de la capital del Segrià van acollir les diferents xarrades.