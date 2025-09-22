FIRES
Expoclàssic de Mollerussa tanca amb èxit la 30a edició
Amb la Trobada de Motos Clàssiques
Fira de Mollerussa va clausurar ahir amb èxit l’edició número trenta d’Expoclàssic i la cinquena del Mercat d’Antiquaris i Brocanters, en una convocatòria que va atreure nombrós públic i va deixar els expositors amb la intenció de repetir el proper any. Així ho va afirmar l’alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, que va assistir a primera hora a la sortida de la 31 Trobada de Motos Clàssiques. La concentració va incloure un recorregut d’uns vuitanta quilòmetres amb parada a Montgai i va comptar amb la participació del vicepresident de l’ens firal, Joel Bastons. A la tornada als pavellons, els inscrits van visitar el recinte firal i, posteriorment, es va portar a terme un sorteig de regals.
En total, 73 expositors van participar aquest any a Expoclàssic, 39 al mercat d’accessoris i col·leccionisme d’automòbils i motocicletes i 34 a la zona dedicada a antiquaris. Amb Expoclàssic, Fira de Mollerussa enceta el seu calendari d’activitats de tardor, que continuarà amb la 24 edició del Concurs de Pintura Ràpida Ciutat de Mollerussa el matí de diumenge vinent.