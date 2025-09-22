Troben un segon cos durant la recerca del pare desaparegut a Sant Quintí de Mediona
El cadàver està pendent d’identificar, però sembla que serà el del pare del menor trobat ahir
Els equips d’emergència han localitzat un segon cos durant les tasques de recerca de Sant Quintí de Mediona. El cadàver està pendent d’identificar però tot apunta que és el de l’home que es busca des de diumenge a la tarda.
El torrent va baixar amb una intensitat de 58,98 metres cúblics per segon cap a les 7 de la tarda i va arrossegar el cotxe en què viatjava juntament amb el seu fill d’onze anys. El cos del menor ja es va recuperar diumenge a la nit.
“Lamentablement, els equips de rescat han trobat el cos sense vida del segon desaparegut a causa dels aiguats a Catalunya”, ha informat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d’X. Illa també ha demanat que es segueixin les mesures de Protecció Civil.