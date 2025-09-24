Això és el que diu el BOE sobre reclamar les despeses causades per goteres a la comunitat de veïns
La Llei de Propietat Horitzontal estableix clarament que els propietaris poden reclamar a la comunitat els costos de reparació derivats de filtracions
Les comunitats de veïns estan obligades a fer-se càrrec de les despeses derivades de filtracions i humitats als edificis, segons confirma la normativa recollida al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Aquest problema, un dels més freqüents als immobles espanyols, genera habitualment conflictes sobre qui ha d’assumir la responsabilitat econòmica de les reparacions, una qüestió que la legislació actual resol clarament a favor dels propietaris afectats.
La Llei de Propietat Horitzontal (Llei 49/1960, de 21 de juliol) estableix els drets i obligacions de propietaris en relació amb el manteniment dels elements comuns de l’edifici. Les successives modificacions legislatives han anat perfilant aquestes responsabilitats, consolidant el principi que les reparacions estructurals, fins i tot quan afecten habitatges particulars, corresponen a la comunitat en el seu conjunt, sense necessitat d’acords específics en junta de propietaris.
El marc legal vigent determina que aquests treballs entren dins de les obligacions essencials de conservació de l’immoble, contemplades a l’article 10 de l’esmentada llei. Aquest precepte obliga les comunitats a realitzar les obres necessàries per a l’adequat manteniment de l’edifici i les seues instal·lacions comunes, garantint condicions d’habitabilitat, seguretat i adorn públic.
Quan ha de pagar la comunitat de veïns?
Segons estableix la normativa actual, els costos de reparació d’elements estructurals com forjats o sistemes d’impermeabilització corresponen sempre a la comunitat, fins i tot quan aquests es trobin en zones d’ús privatiu com terrasses o garatges particulars. Els experts en dret immobiliari subratllen que el fet que un propietari tingui ús exclusiu de certs espais no altera la naturalesa comuna dels elements constructius afectats.
Resulta fonamental distingir entre la titularitat jurídica i el mer ús dels elements que componen un edifici. Per exemple, la impermeabilització d’una terrassa privativa pertany al conjunt de la comunitat, encara que el seu manteniment estètic i neteja superficial puguin correspondre al propietari particular que gaudeix del seu ús exclusiu.
Excepcions contemplades en la llei
La legislació contempla algunes situacions específiques on els estatuts comunitaris poden establir responsabilitats diferents. Tanmateix, aquestes excepcions han d’estar expressament recollides en les normes internes de la comunitat i redactades de forma clara i inequívoca per tenir validesa legal. Aquests casos particulars són relativament poc freqüents i solen requerir un consens ampli entre els propietaris.
Per als afectats per filtracions i goteres, aquesta confirmació normativa representa una garantia important, ja que aclareix que no han d’afrontar individualment els costos de reparacions causades per deficiències en elements estructurals o comuns de l’edifici. La jurisprudència recent ha vingut reforçant aquesta interpretació, consolidant un criteri favorable als propietaris particulars afectats per aquest tipus de problemes.