El poble de Lleida amb una llegenda divina: diu la tradició popular allà Déu va començar el món
Aquest petit municipi de les Garrigues destaca per la seua singular ubicació geogràfica entre valls i la seua rica producció d’oli d’oliva
Al cor de la comarca de Les Garrigues hi ha Juncosa, un municipi que, segons explica la tradició popular, va ser elegit per Déu com el punt central de la Terra. La llegenda assegura que el Creador, en dissenyar el món, va clavar l’agulla del seu compàs diví precisament en aquest enclavament per traçar l’esfera terrestre.
Ubicació estratègica i característiques geogràfiques
Juncosa s’assenteixi sobre un prominent turó en una vall lluminosa, oferint vistes panoràmiques que s’estenen per tot el territori de les Garrigues. Amb una població aproximada de 580 habitants, el municipi ocupa una superfície de 76,5 quilòmetres quadrats, combinant la tranquil·litat rural amb una notable riquesa paisatgística.
La seua ubicació privilegiada, als contraforts de la Serra de la Llena i limitant amb la reconeguda regió del Priorat, li confereix un relleu variat i un entorn natural de gran bellesa. Aquesta geografia accidentada li atorga una dualitat morfològica destacada: la zona nord forma part de la plataforma característica de les Garrigues, amb un terreny més suau i apte per al cultiu, mentre que l’àrea sud es distingeix per la seua orografia més abrupta, pròpia dels estreps muntanyosos.
Un entorn natural marcat per les valls
El paisatge de Juncosa està modelat per una xarxa hidrogràfica singular, dominada per llargues valls orientades al nord-oest. Destaquen la Vall Major i la Vall de Reig, les aigües del qual han contribuït a modelar el territori al llarg dels segles. La riera de Juncosa, també coneguda com la Vall Major, és un dels cursos més rellevants de la zona, amb un curs, que descendeix fins el riu Segre formant petits rierols estacionals que enriqueixen l’ecosistema local.
La combinació d’aquests elements naturals ha donat lloc a un paisatge de contrastos, on els camps de cultiu conviuen amb formacions rocoses i petites zones boscoses que escatxiguen l’entorn. Aquesta riquesa geogràfica converteix Juncosa en una destinació atractiva per als amants del senderisme i les activitats a l’aire lliure.
Història i etimologia: un nom lligat a la naturalesa
L’origen del nom de Juncosa es remunta a l’any 1194, quan l’actual emplaçament del poble era un turó envoltat de joncs, una planta típica d’aiguamolls i zones de ribera. La seua abundància a la zona va portar que el lloc fos batejat amb el terme llatí juncus, derivant amb el temps en el topònim que coneixem avui.
Al llarg dels segles, Juncosa ha estat testimoni d’importants canvis històrics, des de la repoblació medieval després de la Reconquesta fins la seua consolidació com un municipi de referència dins de Les Garrigues. Els seus habitants han sabut mantenir vives les seues tradicions i la seua identitat cultural, reflectida en la seua arquitectura, festivitats i, sobretot, en el seu fort vincle amb la terra.
Una economia basada en l’agricultura i l’oli d’oliva
La base econòmica de Juncosa se sustenta en l’agricultura de secà, on el cultiu de l’olivera juga un paper protagonista. La producció d’oli d’oliva verge extra és el segell d’identitat del municipi, destacant per la seua qualitat excepcional i el seu arrelament en la tradició agrícola local.
Les oliveres centenàries, alguns amb més de 500 anys d’antiguitat, són testimonis vius d’una tasca transmesa de generació en generació. Les tècniques de cultiu i recol·lecció, adaptades a les condicions climàtiques de la zona, han permès obtenir olis amb un sabor intens i una gran riquesa de matisos, reconeguts en mercats nacionals i internacionals.
A més de l’oli, Juncosa manté una producció diversificada que inclou ametllers, cereals i altres varietats agrícoles adaptades a la climatologia mediterrània. L’economia local també es complementa amb petites explotacions ramaderes i una creixent aposta pel turisme rural, que troba en la bellesa del paisatge i en l’autenticitat de les seues tradicions un valor afegit.
Patrimoni, cultura i tradicions
Juncosa no només destaca per la seua riquesa natural i agrícola, sinó també pel seu patrimoni cultural. El municipi compta amb diversos punts d’interès, com la seua església parroquial, d’origen medieval, i diverses construccions de pedra seca que formen part del llegat arquitectònic de les Garrigues.
Les festivitats locals, com la Festa Major i les celebracions en honor al seu patró, són moments clau en la vida de la comunitat, on es barregen la devoció religiosa, la música, la gastronomia i els costums populars. Aquestes festivitats reforcen el sentiment de pertinença dels juncosanos i ofereixen als visitants una oportunitat única de conèixer l’essència d’aquest racó de les Garrigues.