El poble més infravalorat de Lleida: envoltat de muntanyes i ric en patrimoni
Segons un mapa elaborat per la revista 'Viajar'
La reconeguda revista Viajar ha elaborat un mapa que destaca "els pobles més infravalorats d'Espanya", localitats que, malgrat la indubtable bellesa i riquesa cultural, no reben la quantitat de visitants que mereixen i són menys conegudes a nivell nacional. Segons la publicació, molts d'aquests pobles queden en segon pla davant de municipis veïns més turístics, que solen concentrar la major part de l'atenció i l'afluència de viatgers.
La revista explica que, en alguns casos, aquestes localitats no han desenvolupat la seva economia al voltant del turisme i, per tant, no tenen les infraestructures necessàries per atraure grans masses de turistes. Això no redueix el seu encant ni el seu valor cultural. "A Espanya no hi ha poble lleig", assegura Viajar, i afegeix que "cada racó, per petit que sigui, amaga algun tresor dins dels seus límits territorials".
Aquesta selecció convida els viatgers a descobrir l'Espanya més autèntica, visitant destins que encara mantenen la seva essència i encant tradicional.
El poble que destaca a la província de Lleida és Durro, situat a la Vall de Boí, una zona que compta amb alguns dels monuments més importants del romànic llombard. Aquest pintoresc poble, que encara conserva el seu encant rural, és conegut per la seua església de la Nativitat de Durro, una autèntica joia de l’art romànic que ha estat reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Aquesta església, d’imponent arquitectura, és un veritable símbol de l’art religiós de la regió i una visita obligada per als amants de la història i l’art. A més, molt a prop de la localitat, hi ha l’ermita de Sant Quirc de Durro, situada en un turó que ofereix unes vistes espectaculars de la Vall de Boí. Des d’allà, els visitants poden disfrutar d’una panoràmica única d’aquest entorn natural privilegiat al Pirineu.
L’encant tradicional de Durro és un altre dels seus grans atractius. Els seus carrers empedrats i les cases de pedra típiques de l’arquitectura pirinenca transporten el visitant a una altra època, conservant l’esperit i l’autenticitat dels pobles de muntanya. Aquest municipi ha mantingut la seua essència rural, la qual cosa el converteix en una destinació perfecta per a aquells que busquen allunyar-se de les aglomeracions turístiques i connectar amb la naturalesa i la història.
A més del seu valor cultural, Durro es troba en un entorn natural privilegiat dins del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la qual cosa ofereix als visitants múltiples possibilitats de realitzar activitats a l’aire lliure, com a senderisme, rutes amb bicicleta o simplement passejos per la naturalesa. La seua localització al Pirineu el converteix en un lloc ideal per als amants del turisme rural i de muntanya, que poden disfrutar tant del seu patrimoni arquitectònic com del seu entorn natural.