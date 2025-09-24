SANITAT
Les dones són més proactives que els homes en la seua salut
Segons un estudi, s’impliquen més en els tractaments i en la prevenció
Una investigació liderada per l’Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) conclou que les dones adopten un paper més proactiu i autònom en l’abordatge dels seus problemes de salut que els homes. El treball posa de manifest que les dones s’impliquen més en el coneixement, seguiment i prevenció dels seus problemes de salut, mentre que els homes tendeixen a dependre més de suport extern (família, parella o professionals). L’estudi, publicat a la revista acadèmica Archives of Public Health, analitza les diferències de gènere en l’autogestió de la salut entre persones amb multimorbiditat (dos o més malalties cròniques). L’equip investigador subratlla que es necessiten intervencions sensibles al gènere que, en el cas de les dones, s’haurien de centrar a donar suport a la presa de decisions i a evitar la sobrecàrrega quan també fan de cuidadores. Per als homes, s’haurien d’orientar a fomentar l’autonomia, la recerca primerenca d’ajuda i la participació en xarxes de suport comunitari.
Així mateix, l’article destaca que un dels aspectes en els quals hi ha una disparitat més elevada entre gèneres és el coneixement sobre la salut. En aquest sentit, els resultats apunten que les dones s’esforcen més a adquirir coneixements sobre els tractaments a què s’han de sotmetre. La investigadora de la Unitat de Suport a la Recerca Lleida d’IDIAPJGol, de l’Institut Català de la Salut i del Grup de Recerca de Cures de Salut (GReCS) de l’IRBLleida, Laia Llubes, destaca que les participants femenines “no només assumeixen la responsabilitat del seguiment i control de la seua medicació sinó que també busquen comprendre millor els tractaments per gestionar-los de manera efectiva”. En canvi, els homes tendeixen a mostrar nivells més baixos d’alfabetització en salut i sovint deleguen la gestió de la medicació a les seues parelles o persones cuidadores. Quant a la capacitat per prendre decisions sobre la seua salut, l’estudi mostra que els homes solen seguir les instruccions mèdiques sense qüestionar-les mentre que elles mostren una millor iniciativa en la recerca d’alternatives i estratègies de gestió.
Una altra de les conclusions de l’estudi indica que capacitar els professionals sanitaris en enfocaments sensibles al gènere podria facilitar una comunicació més efectiva amb els pacients i millorar la personalització de les estratègies d’autocura.
L’estudi es basa en entrevistes a 43 pacients amb malalties cròniques de tres centres d’Atenció Primària de Lleida. La investigació està cofinançada per la Beca de Recerca del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL), que Laia Llubes, primera signant de l’estudi, va obtenir el 2022.
Així mateix, els investigadors recomanen que la investigació futura explori com els pacients perceben l’impacte emocional i pràctic de l’autocura i si contribueix o alleuja la seua càrrega de malaltia. També assenyalen que s’han d’abordar en futures investigacions les perspectives no binàries i de gènere divers per ampliar la comprensió en aquest àmbit.