IMPOSTOS
Lleida, al podi de les capitals amb l'IBI més alt de l'Estat i per damunt de Madrid i Barcelona
Només la superen Sòria i Tarragona a tot l'Estat
Lleida és la tercera capital de l'Estat amb l'Impost de Béns Immobles (IBI) més elevat, d'una mitjana de 138,26 euros anuals (un 52% més que la mitjana), segons el comparador kelisto.es. La capital del Segrià supera altres grans ciutats de l'Estat com Barcelona i Madrid i només se situa darrere de Sòria, que lidera el rànquing amb un IBI mitjà de 176,26 euros, i de Tarragona, amb una mitjana de 164,11 euros.
Lleida també es troba entre les ciutats on la factura del gas costa més (816,91 euros anuals de mitjana), segons assenyala el mateix comparador, juntament amb altres ciutats com Osca, Madrid, Pamplona, Toledo, Terol o Saragossa.