Recta final del bo cultural per a joves
El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va visitar ahir la llibreria La Fatal, un dels trenta establiments de la província adherits al Bo Cultural Jove d’aquest any.
Es tracta d’una ajuda directa de 400 euros als que compleixen 18 anys el 2025 per adquirir i disfrutar de productes i activitats culturals. El termini de sol·licitud del bo cultural per als joves i nens nascuts el 2007 i anys posteriors s’acaba el proper 31 d’octubre i també continua obert per a empreses i entitats que vulguin sol·licitar l’adhesió al programa.