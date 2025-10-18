EDUCACIÓ
Joves promeses de la robòtica
L’Escola Francesc Feliu d’Aitona rep set prototips de robot perquè els seus alumnes aprenguin programació. Una adquisició de l’ajuntament que els estudiants van poder provar ahir
“El vostre únic límit és la imaginació, feu-la volar.” Els alumnes de 3r a 6è de Primària de l’Escola Francesc Feliu d’Aitona van sentir ahir aquestes paraules durant la presentació del robot Ugot IA 7, un prototip que els permetrà experimentar amb la programació. Es tracta del primer robot d’aquestes característiques que arriba a un centre educatiu de l’Estat. Fa temps que el centre ha incorporat la robòtica a les aules, començant des d’Infantil. La sala d’actes de l’escola va acollir la presentació del model, que compta amb set versions amb diferents peces i accessoris, des de braços amb què agafar objectes i transportar-los, fins a un sensor de moviment i una càmera, entre altres. Així mateix, utilitza la IA i es pot connectar a aplicacions com ChatGPT. Tot el mecanisme es controla mitjançant una tablet o un ordinador.
“Ens encanta programar, construir i comprovar que el robot pot fer tot el que havíem planificat”, asseguren Abril, Manel i Aya, alumnes de 6è de Primària de l’Escola Francesc Feliu. Els tres han tingut contacte amb la robòtica des de molt petits, “ja des d’I3 o I4 que treballem amb robots”. Entre els projectes que han desenvolupat fins aleshores, el Manel recorda amb especial emoció “la construcció d’una casa autosuficient en miniatura”. Els tres estudiants admeten que no descarten dedicar-se a la programació en un futur i que tenen ganes d’explorar quins reptes els ofereix l’Ugot IA 7.
“El dispositiu permet treballar la robòtica des d’un nivell més evolucionat, malgrat que amb un sistema de programació molt senzill”, explica Jaume Saltó, CEO de Grup Saltó que, juntament amb l’ajuntament d’Aitona, ha facilitat l’arribada del robot a l’escola. “Amb el robot, estimulem la formació STEM –per les sigles en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques– des d’una edat primerenca i també despertem el talent femení”, assenyala. Per la seua part, Rosa Pujol, alcaldessa del municipi, recorda que ja “hem treballat perquè la tecnologia sigui una eina útil i inclusiva en les persones grans d’Aitona. Ara hem ampliat l’aposta a l’àmbit educatiu. Volem tecnologia universal, accessible i al servei de les persones”. Paral·lelament, Rubén Mansilla, director dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida, va destacar que “és d’agrair que els nens d’un poble petit tinguin l’oportunitat de treballar amb tecnologia punta”.