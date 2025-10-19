La Fundació Raimat Lleida fitxa Laia Rogel i Joan Plana
La Fundació Comunitària Raimat Lleida reforça el seu patronat amb la incorporació de Laia Rogel i Joan Plana al seu equip. Rogel, llicenciada en Belles Arts i amb formació en comunicació estratègica i direcció empresarial, és directora de l’agència Zetta i presidenta d’Ap! Lleida. Per la seua part, Joan Plana, un violinista lleidatà establert a Nova York, és el director artístic del Raimat Arts Festival i fundador del conjunt barroc Concitato.