FIRA
Passió per la cervesa a Lleida
Ahir van tenir lloc els tastos populars a Cervisia
La plaça de la Llotja de Lleida es va omplir ahir en la segona jornada de la 15a edició de la fira CervisiaLleida. La fira combina gastronomia, música i la degustació de 37 cerveses diferents repartides entre vuit barres. Ahir van tenir lloc tastos a les 14.00 i a les 20.00 hores. Van ser comentats des de l’escenari principal per un beersommelier de San Miguel. Els participants van tenir l’oportunitat de maridar les cerveses Brutos, Alhambra Reserva Roja, Mahou Reserva i Bota Bourbon amb duo de gildas, patates braves, empanada de pollastre i verdures, ribs amb mostassa i mel, coca de pera amb formatge blau i nous i caragols dolços i picants.