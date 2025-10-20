LITERATURA
El Festival SegaMots porta contes per tota la Segarra
El Festival SegaMots de narració oral de la Segarra ha programat durant aquest cap de setmana nou espectacles en diferents poblacions de la comarca. Ahir al matí Caterina Valriu va oferir un recital de contes per a tots els públics al naixement del riu Sió, a Gàver, al municipi d’Estaràs. El certamen també va fer parada a Cabestany i Tarroja de Segarra, on va actuar Ada Cusidó.
La setena edició del festival va arrancar divendres a Guissona i s’allargarà fins divendres vinent 24 d’octubre amb un últim espectacle de contes per a adults a Sant Guim de Freixenet. En aquest cas, el protagonitzaran les narradores de l’Associació SegaMots Patrícia McGill, Lídia Clua i Mon Mas, amb una posada en escena que anirà acompanyada de ratafia i mel i mató.
La veu com a llavor
Sota el lema La veu com a llavor, en aquesta edició han volgut reivindicar la paraula per sembrar pensament crític i esperança, i posant en relleu l’art d’explicar contes.
Durant aquest cap de setmana el festival també va passar per Hostafrancs, Massoteres, Gra i Sant Ramon. Dissabte, el castell de Concabella va acollir una taula redona per reflexionar sobre les faules.