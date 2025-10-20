SEGRE

Torrelameu celebra el 20 aniversari del Premi Miquel Viladrich

Torrelameu va acollir ahir l’entrega de l’edició número 20 del Premi Miquel Viladrich, un certamen que impulsa la creació artística a Ponent. El guanyador en la categoria d’Arts Visuals va ser Ignasi Prat Altamira, amb el projecte Iconografies del record, mentre que en la categoria de Pintura es va imposar Gala Knörr Sierra, amb l’obra Non dago nire etxea (On és casa meua). La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, va presidir l’acte.

