Concert de clausura del cicle ‘Segrià Corals’ a Alguaire
Més de 130 personis van assistir diumenge al concert de clausura del cicle Segrià Corals, que va tenir lloc a l’ermita de la Mare de Déu del Merli, a Alguaire. L’acte va comptar amb l’assistència del president del consell comarcal del Segrià, David Masot, i la directora dels serveis territorials de Cultura, Montserrat Parra, entre altres autoritats. Van actuar les dos corals d’Alguaire: Bell Camp, dirigida per Ramon Curcó, i Ginestell, amb Agnès Sellés i Laura López al capdavant. Les dos formacions van interpretar juntes el Virolai, Stella Splendens i Els Segadors. També hi va haver un refrigeri.