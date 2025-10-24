MEMÒRIA
Recuperen les restes de set soldats republicans en una fossa a Alentorn
El departament de Justícia, a través de la direcció general de Memòria Democràtica, ha exhumat les restes òssies de set víctimes republicanes de la Guerra Civil a la fossa de l’Era de Cal Lico a Alentorn, a Artesa de Segre. Els treballs arqueològics s’han portat a terme entre agost i setembre.
Les restes correspondrien a soldats republicans morts en combat al final de la guerra i que van ser enterrats, segons testimonis orals, per veïns d’Alentorn.
També s’han trobat diversos objectes personals i elements vinculats a la roba que portaven com calçat, botons o sivelles. Així, destaca una insígnia del Cos de Transmissions de l’Exèrcit de la República, que un dels soldats portava a la solapa de la jaqueta.
La intervenció ha estat possible gràcies al testimoni aportat per dos veïns d’Alentorn, que van transmetre la informació facilitada pel seu pare, mort el 2008.
Segons el seu relat, durant la contesa, en aquesta finca s’havia instal·lat un punt de vacunació contra el tifus, obert tant per a soldats com per a civils. També va indicar que s’havien enterrat diversos soldats morts al front, possiblement procedents de la zona del Montsec, i que havia participat en les tasques d’exhumació.