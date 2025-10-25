CONSCIENCIACIÓ
Denuncien el silenci còmplice davant de la violència masclista
Nova campanya a Tàrrega per al 25N
En el marc del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona (25N), Tàrrega va presentar ahir la campanya Trenquem el silenci per denunciar els silencis còmplices de les violències masclistes. El consistori vol conscienciar sobre el silenci, que protegeix l’agressor i revictimitza la dona.
La campanya consta d’uns plafons instal·lats a la plaça Major, la publicació d’una revista digital i un vídeo en xarxes. Es posa el focus en múltiples exemples que demostren com de constants són les violències cap a les dones i quant de temps es tarda a reaccionar des de les institucions. Entre d’altres, se citen els casos de Gisèle Pelicot (9 anys de silenci) i el de l’Aula de Teatre de Lleida (22 anys). D’altra banda, als plafons es detalla que entre el gener del 2003 i el 19 d’octubre del 2025 s’han comptabilitzat 1.477 víctimes mortals.
Fins al 25 de novembre, quan tindrà lloc la lectura de la declaració institucional, s’han organitzat diferents actes com el tercer congrés contra les violències que es va celebrar ahir i aquest any estava centrat en el masclisme digital.