Alerta sanitària per cannabinoides detectats en llaminadures txeques
L’agència de seguretat alimentària espanyola adverteix que representen un greu risc per a la salut pública
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una alerta sanitària després de detectar la presència de cannabinoides a dos productes de confiteria procedents de la República Txeca. Aquests articles de la marca Heavens Haze contenen THC, el principal compost psicoactiu natural del cànnabis, i HHC, un cannabinoide sintètic amb efectes similars, representant un greu risc per a la salut pública.
Segons la informació proporcionada pel Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), aquests productes han estat distribuïts principalment a la Comunitat Valenciana, encara que les autoritats no descarten que puguin trobar-se en altres comunitats autònomes. Les autoritats sanitàries recomanen encaridament als consumidors que evitin el consum de qualsevol producte amb HHC o THC en la seua composició que tinguin a les seues llars.
Productes afectats per l’alerta sanitària
Els articles identificats en aquesta alerta són "10-OH-THC LEMON GUMMIES" i "95% 10-OH HHC". Ambdós tenen aparença de llaminadures, la qual cosa els fa especialment perillosos pel seu atractiu per als nens. Malgrat que alguns d’aquests productes inclouen en el seu etiquetatge frases com "no destinat al consum" o "producte de col·leccionisme", les autoritats els consideren aliments posats a disposició del públic.
Riscos associats a la venda online
L’AESAN adverteix a més sobre la possibilitat d’adquirir aquests i altres productes similars a través d’Internet. Les autoritats sanitàries insisteixen que el consum d’aliments amb cannabinoides suposa un risc considerable per a la salut. Aquesta alerta forma part dels esforços continus de les autoritats espanyoles per protegir els consumidors de productes potencialment nocius que es comercialitzen amb aparença inofensiva.