El SEPE ho confirma: existeix una prestació especial de 600 euros per a un grup de treballadors
Està dissenyada per combatre la inestabilitat laboral d’aquest sector
Els professionals de les arts escèniques, audiovisuals i la música a Espanya poden respirar més tranquils aquest 2025. El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha confirmat la consolidació d’una prestació extraordinària de fins 600 euros destinada específicament a aquest col·lectiu, que va entrar en vigor a començaments d’any per fer front a la marcada inestabilitat laboral que caracteritza al sector.
Aquesta ajuda, coneguda popularment com "l’atur dels artistes", suposa un suportr econòmic durant els períodes d’inactivitat per a aquells treballadors que no poden accedir a la prestació contributiva habitual per la naturalesa intermitent de les seues contractacions. La mesura busca compensar la volatilitat d’ingressos en un sector on s’alternen moments d’alta demanda amb temporades d’escassa activitat.
La prestació pot percebre’s durant un màxim de 120 dies i el seu requisit fonamental, a més dels generals per a qualsevol ajuda per atur, és pertànyer específicament a les activitats artístiques previstes en la normativa vigent. El seu disseny respon a una realitat laboral complexa que afecta milers de professionals de l’àmbit cultural al nostre país.
Requisits per sol·licitar la prestació artística
Per accedir a aquesta ajuda extraordinària, els interessats han de complir dos condicions bàsiques: trobar-se en situació legal d’atur i mantenir l’alta i cotització en el sistema de la Seguretat Social espanyola. Més enllà d’aquests requisits generals, el SEPE ha establert dos vies principals per acreditar l’activitat professional necessària:
D’una banda, es pot demostrar haver estat donat d’alta amb prestació real de serveis durant almenys 60 dies en els 18 mesos previs a la situació d’atur. Alternativament, és possible acreditar 180 dies d’alta en els últims sis anys anteriors a la data de l’atur, ja sigui mitjançant serveis efectius o regularitzacions anuals.
Aquestes condicions flexibles permeten que molts professionals que treballen de manera intermitent però constant puguin verificar la seua vinculació laboral amb el sector artístic i així garantir l’accés a la prestació quan sigui necessari.
Import i durada del suport econòmic
La quantia base de la prestació equival aproximadament al 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), el que suposa uns 480 euros mensuals. Tanmateix, aquest import pot incrementar-se fins assolir els 600 euros quan es compleixen determinades condicions específiques relacionades amb les bases de cotització.
En concret, per obtenir la quantia màxima és necessari que la mitjana diària de les bases de cotització corresponents als últims 60 dies de prestació real de serveis superi els 60 euros. En aquests casos, el beneficiari rep el 100% de l’IPREM com a pagament mensual durant el període de percepció.
La durada total de l’ajuda no pot superar els 120 dies, i els beneficiaris que desitgin sol·licitar-la en més d’una ocasió hauran d’esperar almenys un any entre el final d’una prestació i l’inici de la següent.
Beneficiaris i compatibilitats amb altres ajuts
L’abast d’aquesta prestació no es limita exclusivament als artistes en sentit estricte, sinó que inclou també el personal tècnic i auxiliar vinculat a les produccions escèniques, audiovisuals i musicals. Aquesta amplitud permet que tota la cadena productiva cultural pugui beneficiar-se d’aquesta xarxa de seguretat econòmica.
Un aspecte important a considerar és que aquesta ajuda és incompatible amb altres prestacions públiques o amb treballs remunerats, ja sigui per compte propi o aliè. Aquesta restricció busca evitar duplicitats i garantir que la prestació funcioni efectivament com un suport durant els períodes sense ingressos laborals.
Aquesta mesura representa un avenç significatiu en la protecció social d’un col·lectiu que tradicionalment ha estat exposat a alts nivells d’inseguretat econòmica i precarietat laboral, consolidant en aquest 2025 un instrument de suport específic per als professionals de la cultura a Espanya.