El truc per estalviar uns quants diners a l'hora de fer panellets durant la Castanyada
Les ametlles i els pinyons poden duplicar el seu preu just abans de la Castanyada. Descobreix l'estratègia que et permetrà gaudir-ne sense arruïnar-te
Si ets dels que esperen amb candeletes l'arribada de l'1 de novembre per preparar els tradicionals panellets, hi ha un consell que pot estalviar-te molts diners aquest 2025. La tradició de la Castanyada s'apropa i, com cada any, els preus dels ingredients essencials per als panellets començaran a disparar-se en les properes setmanes.
Segons les dades recollides pel Gremi de Pastissers de Catalunya durant l'últim trimestre de 2024, el cost dels fruits secs pot incrementar-se fins a un 60% quan s'acosta la festivitat. Els pinyons nacionals, ingredient estrella del panellet tradicional, poden arribar a duplicar el seu preu entre principis d'octubre i finals del mateix mes.
Per què pugen tant els preus just abans de la Castanyada?
El mecanisme és simple i respon a les lleis bàsiques de l'economia: quan augmenta la demanda, els preus pugen. Els distribuïdors i comerciants són conscients que durant les setmanes prèvies a la Castanyada la demanda de pinyons i ametlles es multiplica considerablement, i adapten els preus a aquesta realitat del mercat.
Jordi Vilaró, president de l'Associació de Botiguers de Fruits Secs de Catalunya, explicava en una entrevista recent que "el consum de pinyons pot multiplicar-se per cinc durant les dues setmanes prèvies a la Castanyada, el que inevitablement afecta el preu final al consumidor". Aquesta dinàmica s'ha accentuat durant els darrers anys, especialment després de la pandèmia, quan moltes famílies han recuperat la tradició d'elaborar els seus propis panellets a casa.
La solució més senzilla: comprar ara els ingredients
El truc és tan simple com efectiu: comprar els ingredients ara, abans que tothom comenci a fer-ho. Tant els pinyons nacionals com les ametlles crues tendeixen a encarir-se a mitjans d'octubre de 2025. Si acostumes a preparar panellets per a tota la família, la diferència pot ser considerable.
"Comprar amb antelació no només permet estalviar diners, sinó també assegurar-se producte de qualitat", afirma Montserrat Closas, nutricionista especialitzada en gastronomia tradicional catalana. "Les primeres partides que surten al mercat solen tenir millor mida i sabor, especialment en el cas dels pinyons", afegeix.
Com conservar els ingredients fins a la Castanyada
Un consell pràctic és guardar els pinyons i les ametlles en pots hermètics o al congelador, per mantenir-los frescos i evitar que es tornin rancis. Els fruits secs ben conservats poden durar mesos sense perdre sabor ni textura, així que no hi ha problema en adquirir-los amb temps.
A més, si els compres a granel o en botigues especialitzades, podràs triar exactament la quantitat que necessites i no dependre de les bosses petites que solen vendre's més cares en supermercats quan s'apropa la festivitat. Els experts recomanen emmagatzemar els fruits secs en llocs secs i frescos, lluny de la llum directa del sol.
Aquest truc serveix per a totes les varietats de panellets
És important destacar que aquest consell no només serveix per als panellets clàssics de pinyons, sinó també per a les versions amb ametlla laminada, coco ratllat o avellanes. Tots aquests ingredients es veuen afectats per la mateixa pujada estacional. Si tens pensat fer diferents varietats o regalar safates casolanes, l'estalvi serà encara major.
A més, comprar els ingredients ara et permetrà repartir la despesa i evitar el col·lapse d'última hora a les botigues. Segons un estudi de consum realitzat pel Departament d'Agricultura de la Generalitat a finals de 2024, el 68% dels catalans continuen elaborant algun tipus de dolç tradicional per la Castanyada, i d'aquests, més de la meitat ho fan durant els dos dies previs a la celebració.
Més enllà de l'estalvi: gaudir del procés
I més enllà de l'estalvi, està el plaer de planificar la Castanyada amb calma. Tenir-ho tot a punt amb setmanes d'antelació et permet gaudir del procés, provar noves combinacions o practicar la recepta abans del gran dia. En lloc de córrer a última hora, podràs concentrar-te en el que realment importa: aconseguir aquells panellets daurats, suaus per dins i lleugerament cruixents per fora que tant ens agraden.
Maria Puigvert, pastissera artesanal amb més de 30 anys d'experiència, recomana: "Si compreu els ingredients ara, podeu aprofitar per experimentar amb la recepta. Proveu diferents proporcions o incorporeu tocs personals com la ratlladura de llimona o un pessic de canyella". Aquest 2025, amb la pujada general de preus que s'està experimentant en el sector alimentari, planificar amb antelació no és només una qüestió d'estalvi, sinó també de gaudi i qualitat.
Així que ja ho saps: si vols que els teus panellets surtin igual de bons, però molt més barats aquest 2025, no esperis que arribi la tardor més cara. Aprofita ara, omple la teva despensa de pinyons i ametlles, i deixa que la teva butxaca també celebri la Castanyada amb alegria.