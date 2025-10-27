Una ballarina de 106 anys: el poble de Barbens homenatja Pepita Bernat, una veïna centenària
En presenten la biografia, titulada ‘Qui dia balla, any empeny’
La sala de plens de l’ajuntament de Barbens es va omplir aquest diumenge per retre homenatge a Pepita Bernat, veïna centenària del poble i filla de Cal Gonsalo, que acaba de complir 106 anys. Nascuda al poble el 15 de juliol del 1919, Bernat es va traslladar a Barcelona amb només sis anys, malgrat que va tornar durant tres anys a Barbens després de l’esclat de la Guerra Civil. Al llarg de la seua vida, ha residit també a Ginebra (Suïssa) i Cubelles, i al tornar tornar de Suïssa va emprendre diversos negocis, entre els quals un xiringuito, una carnisseria i dos perruqueries.
L’acte a Barbens va incloure un col·loqui en el qual Bernat, que va cada diumenge a ballar a la sala La Paloma de Barcelona, va compartir algunes de les claus de la seua longevitat: “Menjar poc però bo; viure sense rancúnies i, sobretot, ballar molt”. Bernat també va reivindicar els avenços socials en matèria de feminisme, i va recordar que quan era jove es va haver d’enfrontar a molts prejudicis.
Durant la celebració també es va presentar el llibre Qui dia balla, any empeny (Ara Llibres), una biografia de Bernat escrita per la periodista Eugènia Güell. L’autora va explicar que l’obra va nàixer arran de nombroses converses amb Bernat per reconstruir els episodis més significatius de la seua vida. El volum serà la lectura escollida pel Club de Lectura de Barbens el proper novembre. “La història ve dels nostres avis i els hem d’escoltar, perquè són un pou de saviesa”, va destacar la Rosa, una de les nebodes de Bernat.