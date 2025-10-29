MEMÒRIA
Mostren films inèdits de la Lleida dels anys trenta
Una projecció de l’Arxiu Municipal al Museu Morera. Mostren la vida a la ciutat i formen part del fons Agustí Mestre
El Museu Morera de Lleida va acollir ahir la projecció de dos pel·lícules inèdites rodades entre els anys trenta i quaranta del segle XX, que mostren escenes quotidianes i festives de la ciutat. Les cintes, d’autor desconegut, van ser donades per Jordi Mestre Gorné a l’Arxiu Municipal de Lleida i s’integren en el fons Agustí Mestre.
S’hi poden veure imatges de la cavalcada de Reis a la rambla d’Aragó, una festa major i la benedicció de Sant Cristòfol, entre altres moments. Gravades amb una càmera Pathé-baby, els films permeten redescobrir la Lleida de principis de segle i les seues transformacions, en un temps marcat pels canvis socials, urbanístics i culturals de la Guerra Civil i els primers anys de la postguerra.
La iniciativa forma part de l’activitat Un tomb per la Lleida de la primera meitat del segle XX, organitzada per l’Arxiu Municipal en el marc del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.
Amb aquesta projecció, l’arxiu busca sensibilitzar sobre la importància de preservar la memòria fílmica local.
El fons Agustí Mestre, ingressat el 2022, recull les filmacions d’un cineasta amateur que va retratar amb detall les principals tradicions populars i l’evolució urbana de la ciutat. Una part d’aquests es poden consultar al canal de YouTube de l’arxiu.