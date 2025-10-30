DIA
Gairebé 500 casos d’ictus l’últim any
A les comarques lleidatanes, 410 a la regió sanitària de Lleida i 82, a la de l’Alt Pirineu i Aran. L’activació del protocol d’atenció del SEM creix un 25% en els últims quatre anys
Les comarques lleidatanes van registrar un total de 492 atencions per ictus al llarg de l’any 2024, segons les dades publicades ahir pel departament de Salut amb motiu del Dia Mundial de la malaltia. En concret, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va fer 410 atencions a la regió sanitària de Lleida i 82 a la d’Alt Pirineu i Aran a través del Codi Ictus. Pel que fa al conjunt de Catalunya, les atencions sumen un total de 8.315 casos.
Salut indica que l’activació del protocol ha augmentat més d’un 25% en els darrers quatre anys. Això és possible gràcies a la millor detecció dels símptomes per part de la ciutadania i la consolidació dels circuits d’emergència implantats a les quatre demarcacions, amb l’objectiu d’oferir una atenció ràpida i equitativa, assenyala.
Paral·lelament, a Catalunya es van registrar 13.813 ingressos hospitalaris per ictus l’any passat, amb una edat mitjana dels pacients de 70 anys. A més, Salut apunta que la majoria tenien entre 55 i 85 anys, i que el 54% eren homes i el 46%, dones. A més, l’últim any s’ha observat un lleu increment del nombre de casos (el 2022 van ser 13.446 a tot Catalunya), que els experts atribueixen principalment a l’envelliment de la població.
Davant d’una sospita d’ictus, cal trucar immediatament al 112, que activa el SEM i aquest activa la resta del Sistema de Salut. L’objectiu del Codi Ictus, que es va posar en marxa fa 20 anys, és escurçar al màxim el temps que transcorre des de la sospita fins a l’inici del tractament, reduint així la mortalitat i les possibles seqüeles de l’accident cerebral. Gràcies a aquest protocol, el temps que transcorre des de la sospita fins a la primera actuació mèdica s’ha reduït significativament. Actualment, en un 95% dels casos, el SEM arriba en un temps òptim, inferior als 90 minuts.
El 85% dels ictus registrats a Catalunya són de tipus isquèmic (quan un coàgul de sang bloqueja una artèria del cervell) i més del 30% dels pacients reben actualment teràpies de reperfusió (trombòlisi, trombectomia o les dos).
La mortalitat el tercer mes després de patir un ictus se situa entorn del 15%, i més del 50% de les persones afectades aconsegueixen recuperar una vida independent.
L
L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida tracta els casos d’ictus més greus amb tècniques avançades malgrat que només es fa durant cinc hores al dia –de 9.00 a 14.00– i de dilluns a divendres. Fora d’aquest horari i els caps de setmana i festius, els pacients que necessiten atenció immediata han de ser derivats a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, cosa que ha causat crítiques d’usuaris i partits, com ja va informar SEGRE la passada setmana.
El departament de Salut admet que l’horari en què es practiquen les trombectomies a Lleida “resulta insuficient” i afirma que des de la regió sanitària i l’Arnau “s’ha fixat com una necessitat estratègica ampliar-lo a les 24 hores per afavorir una atenció equitativa a tots els pacients amb ictus”. Així, indica que “aquesta ampliació està contemplada en el projecte d’atenció del malalt crític de la xarxa territorial Lleida-Pirineus, que actualment s’està desplegant”.