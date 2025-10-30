Una localitat lleidatana obté el quart lloc de les capitals EscapadaRural 2025
Destaca entre els finalistes del prestigiós certamen que promou el turisme rural sostenible, mentre Jerez de los Caballeros es corona com a guanyador
El municipi lleidatà de Vielha ha aconseguit una destacada quarta posició en el certamen Capital de EscapadaRural 2025, una iniciativa que busca visibilitzar aquelles localitats compromeses amb el desenvolupament del turisme rural sostenible. Aquesta novena edició del concurs ha mobilitzat més de 40.000 persones que han participat a través de votació popular.
Jerez de los Cavalleros, a Extremadura, ha estat proclamat guanyador del certamen amb un 24,7% dels vots, coronant-se com a Capital de EscapadaRural per a aquest 2025. "Volem felicitar a Vielha i a tots els seus veïns per aquesta destacada quarta posició i també als altres nou municipis que van ser elegits finalistes en aquesta novena edició del certamen", ha declarat Judith Monmany, responsable de comunicació de EscapadaRural.
La portaveu de la plataforma ha destacat que la difusió obtinguda pels deu finalistes durant el procés de votacions ha contribuït significativament a posicionar-los com a destinacions atractives per a futures escapades rurals. "Estem convençuts que la gran difusió que han tingut els deu finalistes durant tot el procés de votacions els ha situat a tots en la ment de les persones com una destinació a visitar en la seua pròxima escapada rural", ha afegit Monmany.
Impacte positiu en el desenvolupament local
El certamen Capital del Turisme Rural, que compleix nou anys des de la seua primera edició, va nàixer amb l’objectiu de donar visibilitat mitjançant campanyes de difusió a municipis que aposten per un model de turisme rural sostenible. Segons indiquen els alcaldes de les localitats participants, aquesta iniciativa ha demostrat ser efectiva per incrementar la notorietat de molts pobles, ajudant-los a posicionar-se com a destins rurals rellevants i contribuint al desenvolupament econòmic local.
Trajectòria del guardó
Jerez de los Caballeros recull ara el testimoni de Santa Eulalia de Oscos, guanyadora el 2024 amb un 22,8% dels vots. La llista de municipis que han ostentat aquest reconeixement inclou a Camp Lameiro (Pontevedra) el 2023, Cazorla (Jaén) el 2022, Olvera (Cadis) el 2021, Potes (Cantàbria) el 2020, Santillana del Mar (Cantàbria) en 2019, Aïnsa-Sobrarbe (Osca) el 2018 i Sigüenza (Guadalajara), que va ser la primera localitat en rebre aquest guardó el 2017.