INCENDIS
Un mort en un incendi en un edifici de Lleida
S'han desallotjat la resta de veïns i cap altra persona ha resultat ferida
Un home ha mort aquesta matinada en un incendi en un edifici al carrer Comtes d'Urgell de Lleida, segons ha informat Bombers de la Generalitat. El foc afectava la sisena planta de l'immoble i estava completament desenvolupat quan han arribat els efectius. Cap altra persona ha resultat ferida, però els veïns han estat desallotjats i no han pogut passar la nit als seus domicilis.
L'alerta ha arribat als Bombers a les 00.53 hores. Per combatre el foc, s'han activat set dotacions, entre les quals quatre camions d’aigua, l’autoescala i dos vehicles lleugers de coordinació i comandament, amb una vintena d’efectius. L’incendi afectava els dos pisos de la sisena planta, i el fum i les flames sortien per la teulada.
Durant l’extinció s’han iniciat les tasques de recerca als pisos afectats pel foc. A l’interior d’un dels dos pisos s’ha localitzat el cos d’un home. Se l’ha evacuat a l’exterior del pis, i se l'ha baixat a la cinquena planta, on el metge del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) ha confirmat que tenia signes incompatibles amb la vida i n’ha certificat la mort.
Tots els veïns de les plantes inferiors han estat desallotjats i s’ha demanat als veïns de l’edifici del davant que tanquessin portes i finestres i es confinessin a l’interior dels seus domicilis.
A causa de l’incendi, els dos pisos han cremat completament i la teulada, de bigues de fusta i panell sandvitx, ha quedat molt afectada. Els dos pisos de la planta inferior han quedat afectats per les filtracions d’aigua de l’extinció. En aquest sentit, s’hi ha desplaçat el tècnic municipal i fins a fer una inspecció de l’estat de l’edifici per avaluar danys estructurals, els veïns no podran accedir al bloc. Bombers han fet acompanyament per tal que poguessin recollir documentació i efectes personals.
Fins al lloc també s’hi han desplaçat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, que s’han fet càrrec de les tasques judicials pertinents i de la investigació de les causes de l’incendi, i tres ambulàncies del SEM.