GASTRONOMIA
Els canelons d'un poble de Lleida, 'plat favorit' de la cuina catalana: "a totes les cases s’han preparat per a Nadal o Sant Esteve i s’han compartit en família”
La candidatura del restaurant Cal Marina d'Anglesola guanya la 10a edició del concurs
Els canelons es van proclamar dilluns Plat Favorit de la cuina catalana. La recepta, defensada pel restaurant Cal Marina d’Anglesola, va obtenir el major nombre de vots a l’enquesta popular i la màxima puntuació del jurat de la 10a edició del certamen, organitzat per la revista Cuina, Abacus i la Generalitat. Així mateix, el plat va estar apadrinat pel restaurant Can Culleres de Barcelona, i els xefs Carles Gaig i Núria Bonet.
Els canelons van vèncer contra 14 propostes, entre les quals els caragols a la llauna, que es van classificar com a finalistes sota la candidatura presidida pels xefs lleidatans Joel Castanyé i Àngel Esteve, i els restaurants Celler del Roser (Lleida) i Cal Jet (Ger, Cerdanya).
Diana Ruera, responsable del restaurant Cal Marina d’Anglesola, es va mostrar “molt contenta” pel reconeixement. Ruera va explicar que “el concurs convidava els restauradors a proposar els seus plats mitjançant una enquesta en línia, i a Cal Marina vam voler apostar pels canelons. Més tard, ens van trucar de l’organització per proposar-nos de ser ambaixadors del plat al costat dels dos xefs de prestigi”.
Segons Ruera, “els canelons representen un plat estrella familiar i tradicional que fusiona arrels, territori i memòria. A totes les cases s’han preparat canelons per a Nadal o Sant Esteve, i s’han compartit en família”.
Ruera va destacar que són un dels plats estrella del restaurant Cal Marina, amb el qual “volem retre homenatge a aquesta tradició i transmetre emoció als nostres clients, oferint una gastronomia que connecta amb les arrels catalanes”. Per a Ruera, el reconeixement va ser també una picada d’ullet personal: “És un homenatge a les meues ties, qui durant anys els han cuinat, i una manera de posar Anglesola en el mapa de la cuina tradicional catalana que nosaltres oferim a Cal Marina des de fa més de 30 anys”.
Aquest establiment, obert des del segle XIX, va començar com a parada i fonda per a les diligències que feien el recorregut entre Barcelona, Igualada, Tàrrega i Balaguer. Amb el temps va funcionar com a bar i, posteriorment, com a cine del poble –el segon sonor de la província de Lleida–, fins que l’any 1994 la família Ruera Casteràs va incorporar el restaurant que l’any passat va celebrar el seu 30 aniversari promovent la cuina tradicional catalana.
Després de la pandèmia, Ruera va decidir fer-se càrrec del negoci familiar, continuant el llegat iniciat fa més d’un segle.