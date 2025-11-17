Esmorzar solidari de Patrulla Canina
El col·lectiu Patrulla Canina Lleida va organitzar ahir un esmorzar solidari per recaptar fons per a la protectora Amics dels Animals del Segrià. Va tenir lloc al parc per a gossos que hi ha a la plaça Jaume Magre. Els organitzadors van destacar ahir la bona participació. Aquest moviment ciutadà va nàixer fa nou anys i al llarg de l’any organitzen diverses activitats per recaptar fons per a protectores d’animals. A finals d’any donen els diners recaptats a les entitats per millorar l’atenció de les mascotes.