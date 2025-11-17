SEGRE
Esmorzar solidari de Patrulla Canina

Imatge ahir al matí de l’esmorzar solidari que va tenir lloc a la plaça Jaume Magre de Lleida. - INGRID SEGURA

REDACCIÓ

El col·lectiu Patrulla Canina Lleida va organitzar ahir un esmorzar solidari per recaptar fons per a la protectora Amics dels Animals del Segrià. Va tenir lloc al parc per a gossos que hi ha a la plaça Jaume Magre. Els organitzadors van destacar ahir la bona participació. Aquest moviment ciutadà va nàixer fa nou anys i al llarg de l’any organitzen diverses activitats per recaptar fons per a protectores d’animals. A finals d’any donen els diners recaptats a les entitats per millorar l’atenció de les mascotes.

