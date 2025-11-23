L’ús dependent de xarxes socials augmenta la vulnerabilitat a les 'fake news'
Un nou estudi suggereix que les persones amb un ús excessiu i dependent de les xarxes socials mostren una tendència més gran a creure i compartir desinformació. Segons els investigadors, els qui experimenten malestar en desconnectar-se o veuen alterat el seu estat d’ànim per aquestes plataformes són també els més proclius a interactuar amb notícies falses.
“L’ús problemàtic de xarxes socials mesura fins a quin punt una persona depèn d’elles, i reflecteix un possible trastorn d’addicció conductual”, explica Donar Meshi, investigador de la Universidad Michigan State i coautor de l’estudi. Aquest patró inclou preocupació constant per les xarxes, necessitat de validació mitjançant “m’agrada”, canvis d’humor, conflictes personals i símptomes similars a la síndrome d’abstinència.
L’experiment, realitzat online amb 189 joves d’entre 18 i 26 anys, va mostrar als participants 20 publicacions simulades: deu de reals i deu de falses. Després es va avaluar la seua capacitat per distingir-les i la seua intenció de fer clic, comentar, donar “m’agrada” o compartir. Els resultats revelen que els qui mostraven un consum més problemàtic eren també els més impulsius a l’hora d’interactuar amb desinformació.