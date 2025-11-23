RELIGIÓ
El papa accepta la renúncia del bisbe acusat d’abusos
El papa Lleó XIV ha acceptat la renúncia del bisbe de Cadis, Rafael Zornoza, que havia presentat fa 15 mesos al complir l’edat de jubilació dels prelats, si bé la decisió arriba després de les acusacions d’abusos sexuals a un menor quan estava al seminari de Getafe, que Zornoza va qualificar d’“injust i fals”.
En el seu butlletí d’ahir, el Vaticà va comunicar l’acceptació de la renúncia per part del papa, sense explicar els motius, mentre que la Conferència Episcopal Espanyola va anunciar que l’actual bisbe auxiliar de Sevilla, Ramón Darío Valdivia, serà administrador apostòlic de la diòcesi de Cadis i Ceuta.
Així mateix, Rafael Zornoza, com és obligació per als prelats, va posar fa quinze mesos, al complir els 75 anys, el seu càrrec a disposició del papa, però fins al moment i a causa de l’arribada del nou pontífex no s’havia acceptat.
La publicació per part d’El País de la denúncia d’abusos a un menor entre el 1994 i principis dels 2000, quan era sacerdot i dirigia el seminari de la diòcesi getafense, i la notícia que està investigat podria haver accelerat la decisió de Lleó XIV, que ja va dir que “cal permetre que segueixi la investigació” i després, segons conclogui, arribaran “les conseqüències”.