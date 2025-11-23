TRADICIONS
Tàrrega encén la il·lusió del Nadal amb titelles
Primer municipi de Lleida que inaugura la campanya
Tàrrega va encendre ahir l’enllumenat nadalenc amb un espectacle familiar de titelles titulat M’he portat bé a càrrec de la companyia La Pantomima. Es van explicar dos contes, un sobre una caçadora d’estrelles i l’altre sobre una dent, un regal i els Angelets, que tenien per objectiu fer reflexionar sobre diferents valors. També hi van prendre part els nans de Guixanet, el Pio, la Rosalia, el Guantxo i el Guixanet, que van entregar simbòlicament els llums de Nadal que guarden durant tot l’any. L’acte, que ja s’ha convertit en una tradició per donar el tret de sortida a la campanya de Nadal a la capital de l’Urgell, va reunir molta gent, especialment nens amb les seues famílies, a la plaça del Carme. Es tracta d’una iniciativa organitzada per Foment Tàrrega, l’associació de comerços de la ciutat, amb el suport de l’ajuntament.
Així, Tàrrega es va convertir en la primera ciutat de la província de Lleida a encendre l’enllumenat nadalenc aquest 2025. L’enllumenat inclou la repetició de la gran estrella al Pati i un nou arbre de Nadal, seguint les tendències dels últims anys.
L’ajuntament assumeix el cost des del 2020 per ajudar els comerciants i cada any amplia i potencia el recorregut de llums per crear un ambient màgic al centre de la ciutat.